مدارس ابتدایی استان تهران در روز دوشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران و با توجه به پایداری آلاینده های جوی، مدارس ابتدایی پایتخت و شهرستان های استان تهران برای دومین روز پیاپی تعطیل شد.

با تصمیم این کمیته، مدارس ابتدایی، مهدکودک ها و پیش دبستانی روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

این تعطیلی شامل شهر تهران و شهرستان های این استان به جز دماوند، فیروزکوه و پردیس می شود.

با توجه به سکون جوی، هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است و باید مردم استان تهران در روز دوشنبه از انجام فعالیت های غیرضروری خودداری کنند.