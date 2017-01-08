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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۸

برای دومین روز پیاپی؛

مدارس ابتدایی استان تهران در روز دوشنبه تعطیل شد

مدارس ابتدایی استان تهران در روز دوشنبه تعطیل شد

تهران-با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران، مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک پایتخت و شهرستان های استان تهران در روز دوشنبه تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران و با توجه به پایداری آلاینده های جوی، مدارس ابتدایی پایتخت و شهرستان های استان تهران برای دومین روز پیاپی تعطیل شد.

با تصمیم این کمیته، مدارس ابتدایی، مهدکودک ها و پیش دبستانی روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

این تعطیلی شامل شهر تهران و شهرستان های این استان به جز دماوند، فیروزکوه و پردیس می شود.

با توجه به سکون جوی، هوای تهران برای گروه های حساس آلوده است و باید مردم استان تهران در روز دوشنبه از انجام فعالیت های غیرضروری خودداری کنند.

کد مطلب 3871713

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    نظرات

    • محمد مهدی خورسند IR ۱۷:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      من یه کلاس هفتمی هستم نمیدانم چرا فقط دبستانی ها تعطیل میشوند من و بیشتر دانش اموزای کلاس مریض شدیم و مجبور شدیم امروز به مدرسه نریم ما رو هم تعطیل کنید.
    • چرایی IR ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      دیگه رسما اموزش و پرورش از دبیرستانی ها نفرت داره

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