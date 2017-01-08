نباید از فعالیت طنزپردازان جوان هراس داشت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای نهمین جشنواره سراسری طنز سوره عصر امروز با حضور حامد رهنما مدیرعامل موسسه سپهر سوره هنر و ابوالفضل زرویی دبیر هنری این جشنواره برگزار شد.

در این نشست خبری، زرویی نصرآباد در سخنانی موتور محرکه زندگی انسانی را نشاط معرفی کرد و با بیان اینکه معمولا به اشتباه نشاط با خنده یکی دانسته می شود، گفت: نشاط به باور من امری است قلبی و طنز هنری است که تلاش دارد مردم را به حس نشاط داشتن هدایت کند. به همین خاطر بار سنگینی هم بر دوش دارد چون باید حرف هایی را بزند که مردم نمی توانند آن را به زبان بیاورند.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد انتشار نخستین سرمقاله کیومرث صابری فومنی (گل آقا) در روزنامه اطلاعات گفت: جشنواره امسال همزمان با سالگرد انتشار نخستین شماره از ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات برگزار می شود. این ستون در شرایطی نوشته و منتشر می شد که فضای کشور تحت تاثیر دوران جنگ بود .دولت هم تحت تاثیر فضای کشور توقع انتقاد نداشت و کوچکترین نقدی را به معنای زیرسوال بردن می دانست. در چنین فضایی بود که آقای صابری شروع به نوشتن طنز انتقادی کرد و شخصیت های سیاسی را در آثارش به نوعی وارد می کرد که باعث ایجاد وجد و نشاط ملی در میان مردم شد و می شود از آن به عنوان یک معجزه یاد کرد.

زرویی در بخش دیگری از سخنان خود هدف از برگزاری این جشنواره را کشف استعدادها در زمینه طنز و نیز آموزش و معرفی آنها به فضای هنری کشور اعلام کرد و گفت: باید تحمل حضور استعدادهای جوان را داشته باشیم و اجازه بدهیم کار کنند. اگر همه نشریات کشور بر اساس آمارهای موجود هر تعدادشان بخواهند یک صفحه طنز داشته باشند ما هنوز به این تعداد طنزنویس نداریم به همین خاطر نباید نگران فعالیت طنزپردازان بود و باید از حضور جوانان در این عرصه استقبال کرد.

در ادامه این نشست خبری، حامد رهنما نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری این جشنواره در روزهای ۲۵ و ۲۶ دی ماه گفت: با مجموعه های فرهنگی در شهر تهران که امکان استفاده از تولیدات جشنواره را دارند صحبت شده تا خروجی آثار جشنواره را در قالب فضاهای در اختیارشان مورد بهره برداری قرار دهند تا این آثار به فضاهای رسانه ای دیگری نیز وارد شوند.

وی همچنین با اشاره به آمار حضور آثار در این جشنواره گفت: از زمان انتشار فراخوان در ۹۵.۲.۲۹ تا پانزدهم آذر ماه دو هزار و ۶۷ اثر از تمام استان ها و در قالب موضوعات نثر، نظم، داستان کوتاه، مقاله پژوهشی، عکس، کاریکاتور و استندآپ کمدی، به جشنواره رسید که از این تعداد هزار و ۸۴۰ نفر در بخش آزاد و ۲۲۷ اثر نیز در بخش اقتصاد مقاومتی تقسیم شد.

به گفته رهنما، جشنواره طنز سوره روز بیست و پنج دی ماه با آغاز به کار گالری های عکس و کاریکاتور در حوزه هنری شروع و روز بیست و ششم دی ماه با گردهمایی بزرگ طنزپردازان کشور در تالار اندیشه حوزه هنری به کار خود پایان می دهند.