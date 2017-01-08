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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

با تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوا؛

مدارس ابتدایی تهران فردا هم تعطیل است

مدارس ابتدایی تهران فردا هم تعطیل است

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: با تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوا، مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرهای دماوند و پردیس و فیروزکوه فردا (دوشنبه) تعطیل است.

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در پی تداوم و تشدید آلودگی هوای تهران کمیته اضطرار آلودگی هوا بعدازظهر امروز تشکیل شد.

وی افزود: براساس مصوبات این کمیته، مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان تهران به جز دماوند و پردیس و فیروزکوه فردا دوشنبه ۲۰ دیماه تعطیل است.

به گفته وی همچنین به دلیل اینکه فردا و پس فردا پایداری هوا ادامه دارد و در نتیجه شاهد انباشت آلودگی خواهیم بود، معادن شن و ماسه تهران نیز فردا تعطیل است.

مهردادی عنوان کرد: براساس مصوبات این کمیته، فردا طرح ترافیک در محدوده طرح زوج و فرد اجرا خواهد شد.

کد مطلب 3871976
مسعود بربر

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    نظرات

    • محمد همتی IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      0 0
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      سلام ازتون خواهش میکنم به فکر ما هم باشید.

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