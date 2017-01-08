مدارس ابتدایی تهران فردا هم تعطیل است

ناصر مهردادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:در پی تداوم و تشدید آلودگی هوای تهران کمیته اضطرار آلودگی هوا بعدازظهر امروز تشکیل شد.

وی افزود: براساس مصوبات این کمیته، مهدهای کودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی استان تهران به جز دماوند و پردیس و فیروزکوه فردا دوشنبه ۲۰ دیماه تعطیل است.

به گفته وی همچنین به دلیل اینکه فردا و پس فردا پایداری هوا ادامه دارد و در نتیجه شاهد انباشت آلودگی خواهیم بود، معادن شن و ماسه تهران نیز فردا تعطیل است.

مهردادی عنوان کرد: براساس مصوبات این کمیته، فردا طرح ترافیک در محدوده طرح زوج و فرد اجرا خواهد شد.