آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که عصر امروز به علت عارضه‌ قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود، در ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود.

وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ بود.

وی در همه ادوار مجلس خبرگان رهبری نماینده این مجلس بوده و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ریاست این نهاد را برعهده داشت.