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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۵۹

در ۸۲ سالگی

آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت

آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و انقلاب و رهبری پس از عمری مجاهدت، دعوت حق را لبیک و دارفانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی که عصر امروز به علت عارضه‌ قلبی در بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود، در ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود.

وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور  در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ بود.

وی در همه ادوار مجلس خبرگان رهبری نماینده این مجلس بوده و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ ریاست این نهاد را برعهده داشت.

کد مطلب 3872110

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    نظرات

    • طلبه IR ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
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      خداوند روح بزرگ نور چشم انقلاب اسلامی، یار دیرین امام و رهبری را رحمت کند.
    • سودابه از همدان IR ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • دوست IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      انا لله و انا الیه راجعون
    • امین هادی IR ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      انا لله و انا الیه راجعون ایشون در بسیاری از مواقع بسیار مثبت و موثر عمل نمودند. رحم الله من قرا الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات
    • نجفی IR ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
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      با قلبی محزون درگذشت یار دیرین امام را تسلیت میگوییم . خدا رحمتش کنه ، روحش شاد و یادش گرامی از طرف بچه‌های مشتان کازرون
    • ایرانی IR ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خداموردرحمت قرارش بده
    • سید سروش کلهرودی IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      باورکردنی نیست ...
    • مصطفی صفریان IR ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      واقعا که دار فانی هستش این دنیا!
    • مهدی نصیری NL ۲۱:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      چه بگم به این چرخ فلک که هیچ جوره با مردم راه نمیاد ........ همینو داشتیم اینم ازمون گرفتی.......
    • پیمان‌ IR ۲۱:۱۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدا بیامرزه ایشون رو‌‌ به ملت‌ایران‌علی الخصوص میانه رو های جمهوری اسلامی تسلیت میگم‌.
    • حمید SE ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      2 0
      پاسخ
      تا وقتی که بیمارستان رفتند " هاشمی رفسنجانی" بودند حالا که از دنیا رفتند "آیت الله هاشمی" شدند.
    • مهدی IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. مرد و سیاستمدار بزرگی بود
    • عباس IR ۰۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      روحشون شاد الهی بمیرم چقدر برای کشور زحمت کشیدند
    • لبیک یا خامنه ای IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      انا لله و انا الیه راجعون
    • رشید اکبری ارومیه IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خدای مهربان روحشان را شاد کند
    • علی IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه سردارسازندگی مرد عمل یار امام ورهبری
    • علی از لرستان IR ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی یار امام و رهبری

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