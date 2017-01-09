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۲۰ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

آیت‌الله هاشمی پشتوانه‌ای تکرارناپذیر برای ملت بزرگ ایران بود

آیت‌الله هاشمی پشتوانه‌ای تکرارناپذیر برای ملت بزرگ ایران بود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت آیت‌الله هاشمی، وی را سرمایه‌ای عظیم برای انقلاب، پشتوانه‌ای تکرار ناپذیر برای ملت بزرگ ایران و یاری وفادار برای امام و رهبری خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت سیدرضا صالحی امیری به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال یار دیرین امام و رهبری و استوانه مستحکم انقلاب اسلامی و مفسر قرآن کریم، حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، خسرانی عظیم و ضایعه‌ای جبران ناپذیر است. شخصیتی که عمر گرانقدر خویش را مصروف خدمت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کرد و از عنفوان جوانی تا آخرین دقایق زندگانی پرفراز و نشیب خود، لحظه ای از دغدغه حفظ ارزش‌ها و تحقق آرمان‌های ملت بزرگ ایران غافل نبود.

آیت‌الله هاشمی سرمایه‌ای عظیم برای انقلاب، پشتوانه ای تکرار ناپذیر برای ملت بزرگ ایران و یاری وفادار برای امام و رهبری بود و با عروج خویش همه دوستداران انقلاب و وفاداران به این مرز و بوم را به سوگ نشاند.

اینجانب این ضایعه اسفبار را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و عموم هموطنان تسلیت عرض نموده و تسلای خاطر بازماندگان محترم بویژه همسر گرانقدر و خانواده گرامی و وابستگان ایشان از خداوند متعال مسالت دارم.

کد مطلب 3872736

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