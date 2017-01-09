رشد ۴۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، اله مراد عفیفی پور با تشریح گزارش عملکرد بندر شهید رجایی از ابتدای فروردین تا ابتدای دی ماه جاری اظهار داشت: طی نه ماهه سال جاری، ۵۷ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۵۰۰ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه رشد ۲۲ درصدی داشته است.

وی افزود: از این رقم، ۳۸ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۵۳ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی با رشد ۲۹ درصدی و ۱۹ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۵۴۷ تن با افزایش ۱۱ درصدی به فرآورده های نفتی اختصاص دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان حجم کل کالاهای ترانزیت شده طی نه ماه سال جاری را ۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۶۳۱ تن اعلام کرد که نسبت به سال گذشته رشد ۲درصدی به ثبت رسید.

عفیفی پور حجم کالاهای غیرنفتی صادر شده از بزرگترین بندر تجاری کشور را ۲۵ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۱۰۸ تن اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره تلاش های صورت گرفته به منظور به تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر کانونی، گفت: یک میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۳۶ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر ترانشیپ شد که در این رابطه شاهد افزایش ۷۲ درصدی بودیم.

عفیفی پور ضمن اعلام اینکه طی مدت یاد شده کابوتاژ بیش از ۷۳ هزار و ۸۲۳ تن از این گونه کالاها به انجام رسید، گفت: طی همین مدت، ۷ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۶ تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر وارد کشور شد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از رشد ۴۱ درصدی صادرات فرآورده های نفتی از بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: ۶ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۹۵۷ تن از این فرآورده ها به خارج از کشور صادر شد. طی این مدت، دو میلیون و ۳۲۰ هزار و ۱۱۹ تن مواد نفتی از طریق این بندر به داخل کشور وارد و ۵۵ هزار و ۴۵ تن از این گونه کالاها نیز ترانزیت شده است.

عفیفی پور همچنین بیان کرد: کابوتاژ ۱۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۴۲۶ تن کالای نفتی در این بندر به ثبت رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین از تخلیه و بارگیری یک میلیون و ۶۳۱ هزار و ۲۵۶ TEU کانتینر و رشد ۳۲ درصدی حجم این عملیات در پیشرفته ترین بندرکانتیتری کشور طی نه ماهه سال جاری، نیز سخن به میان آورد.

وی در پایان اعلام کرد: طی مدت یاد شده، بالغ بر ۳ هزار فروند شناور با تناژهای مختلف در بندر شهید رجایی پهلو گرفت که دو هزار و ۴۳۵ فروند آن مربوط به شناورهای بالای هزار تن، بوده که رشد ۶ درصدی به ثبت رسید.