به گزارش خبرنگار مهر، به منظور نهادینه کردن نشست های هم اندیشی مستعدین برتر با روسا و معاونین دانشگاه ها، نشستی در دانشگاه لرستان با هدف استفاده از توان استعدادهای برتر در برنامه های دانشگاه ها برگزار شد.

از مهمترین اولویت های نشست، ارتباط بیشتر مستعدین برتر با هیئت رئیسه دانشگاه لرستان با تأکید بر لزوم توجه به حوزه فناوری و سوق دادن دانشجویان به این سمت و سو، مشارکت حداکثری در اجرای برنامه های مشترک، تقدیر از برگزیدگان رویدادهای کارآفرینی و اجرای برنامه ها ی مشترک بنیاد نخبگان استان با دانشگاه ها و پارک علم و فناوری و مراکز رشد استان بود.

در ابتدای جلسه حمزه امیری رئیس بنیاد نخبگان استان به بیان اهمیت نشست دانشجویان با روسای دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری پرداخت و خواستار ایجاد دانشکده کارآفرینی در دانشگاه لرستان شدند.

وی رسالت مهم دستگاه های علمی لرستان را نهادینه ساختن فرهنگ کارآفرینی دانست.

فرهاد فیضیان معاون پژوهش دانشگاه لرستان نیز در خصوص استفاده از ظرفیت دانشجویان مستعد در مباحث کارآفرینی را مورد تأکید قرار دادند.

همچنین محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری استان ضمن تأکید بر بحث فناوری و تبدیل شدن آن به یک گفتمان را متذکر شد و خواستار تأسیس مرکز شتابدهی نوآوری در استان شدند.

خسرو عزیزی رئیس دانشگاه لرستان با بیان اینکه علمی که نتواند دردی از جامعه را حل کند شایسته نیست بر ضرورت دانشگاه های کارآفرین محور به عنوان دانشگاه های نسل سوم پرداخت و تعامل دانشگاه، بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری را در خور تحسین دانست.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که دستگاه های اجرایی استان باید مشکلات خود را به دانشگاه اعلام و دانشگاه اولویت پژوهشی برای آنها تعریف کند.

در پایان دانشجویان و حاضرین در جلسه مباحثی را مطرح و از تیم های برتر رویداد کارآفرینی استارت آپ سیتی تقدیر شد.