تبعات لغو احتمالی برجام توسط دولت بعدی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کری» وزیر خارجه امریکا در سخنانی در موسسه صلح گفت: حفظ توافق هسته ای با ایران در وضعیت کنونی می تواند موجب توقف بیشتر برنامه هسته ای ایران شود و نیز از یک برخورد احتمالی نظامی جلوگیری کند.

وی گفت: من کاملا مطمئن هستم که مسیر ایران به سوی سلاح هسته ای در حال بسته شدن است.

جان کری افزود: اگر این توافق حاصل نشده بود الان باید جایگزین کردن درگیری بودیم.

وی همچنین گفت: اگر این توافق از سوی آمریکا لغو شود دیگر کشورها که دارای منافع هستند برای پیشبرد منافعشان به آن پایبند خواهند بود.