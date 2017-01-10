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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۲۶

جان کری مطرح کرد:

تبعات لغو احتمالی برجام توسط دولت بعدی آمریکا

تبعات لغو احتمالی برجام توسط دولت بعدی آمریکا

وزیر خارجه آمریکا گفت در صورت کنار کشیدن آمریکا از برجام دیگر کشورها برای پیشبرد منافعشان به آن ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کری» وزیر خارجه امریکا در سخنانی در موسسه صلح گفت: حفظ توافق هسته ای با ایران در وضعیت کنونی می تواند موجب توقف بیشتر برنامه هسته ای ایران شود و نیز از یک برخورد احتمالی نظامی جلوگیری کند.

وی گفت: من کاملا مطمئن هستم که مسیر ایران به سوی سلاح هسته ای در حال بسته شدن است.

جان کری افزود: اگر این توافق حاصل نشده بود الان باید جایگزین کردن درگیری بودیم.

وی همچنین گفت: اگر این توافق از سوی آمریکا لغو شود دیگر کشورها که دارای منافع هستند برای پیشبرد منافعشان به آن پایبند خواهند بود.

کد مطلب 3873727
پیمان یزدانی

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