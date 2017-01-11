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۲۲ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:

صادرات ۵۰ هزار تن سیب از استان تهران با جدیت دنبال می شود

صادرات ۵۰ هزار تن سیب از استان تهران با جدیت دنبال می شود

تهران-مدیرتنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: صادرات ۵۰ هزار تن سیب از استان تهران با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا خلیلی با اشاره به تشکیل زنجیره صادراتی سیب استان تهران باحضور اتحادیه باغداران شهرستان دماوند اظهار داشت: با تشکیل این زنجیره در آینده نزدیک، امکان صادرات مستمر ۵۰ هزار تن سیب از استان تهران فراهم می شود.

مدیر تنظیم بازار استان تهران با دعوت از صادرکنندگان توانمند و علاقمند به فعالیت دربخش صادرات سیب برای برگزاری جلسات مستمر هفتگی در این خصوص افزود: به زودی زنجیره صادراتی سیب استان تهران را تشکیل خواهیم داد.

وی ادامه داد: زنجیره صادراتی سیب استان تهران باحضور اتحادیه باغداران شهرستان دماوند با هم افزایی و بهره برداری از امکانات هریک از اعضا و تجربیات آن ها در آینده نزدیک صادرات پایدار محصول سیب استان تهران را محقق می سازد.

کد مطلب 3874662

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