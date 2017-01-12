به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، سه‌گانه «ستاره تاریک» نوشته مارلون جیمز شامل سه رمان است که با عنوان «پلنگ سیاه، گرگ قرمز»، «ساحره ماه، شیطان شب» و «پسر و ستاره تاریک» منتشر می‌شود و سه شخصیت دنبال کننده، ساحره ماه و پسر را در مرکز داستان دارد.

در خلاصه رسمی سه گانه آمده است: سه شخصیت اصلی در سیاه‌چالی در قلعه پادشاهی در حال مرگ اسیر و برای مرگ یک بچه در انتظار شکنجه و محاکمه هستند. آنها سه نفر از هشت سرباز مزدوری هستند که استخدام شده بودند تا یک بچه را پیدا کنند. در حالی که انتظار می‌رفت این جستجو دو ماه طول بکشد، ۹ سال به طول انجامید. در نهایت ۵ نفر از این هشت مزدور و خود بچه کشته شدند.

هر یک از این سه رمان بیان کننده روایت یکی از این سه شخصیت درباره آن چیزهایی است که در این ۹ سال اتفاق افتاد.

جیمز می‌گوید این ایده در اصل از گفتگوی وی با یکی از دوستانش به وجود آمد و ماجرا از وقتی شروع شد که گروه بازیگران فیلم «هابیت» معرفی شدند و وی به خاطر می‌آورد که گفت: می‌دانی، اگر یک آسیایی یا یک هابیت سیاه در فیلم باشد هیچ کس به آن اهمیتی نمی‌دهد.

وی می‌گوید: بعد درباره «ارباب حلقه‌ها» صحبت کردیم و دوستم گفت همه این کتاب اسطوره‌شناسی سلتیک وبریتیش است و من فکر کردم خب چطور است آن را به دنیای تنوع نژادی و دربرگیرندگی بیشتر ببرم.

وی می‌گوید به دنیای وسیع تاریخ اسطوره‌ای آفریقا و داستان‌های متنوعی که وجود دارد فکر کرد و از هیولاهای شگفت‌انگیز آن الهام گرفتم. من «ارباب حلقه‌ها» ی خودم را دوست دارم که با فکر کردن به داستان‌هایی که با آنها بزرگ شده بودم شکل می‌گیرد.

سه گانه «ستاره تاریک» در آمریکا توسط «ریورهد بوکز» منتشر می شود و نخستین جلد آن پاییز ۲۰۱۸ به بازار می‌آید.

جیمز تاکنون سه کتاب منتشر کرده که سومین آن‌ها «تاریخچه هفت قتل» است که سال ۲۰۱۵ به عنوان برنده بوکر انتخاب شد.

این نویسنده جاماییکایی در این کتاب درباره تلاش برای ترور باب مارلی خواننده در سال ۱۹۷۶ نوشته است و حوادث پس از آن در نیویورک را بررسی می‌کند. از این کتاب تا چند صد هزار نسخه تنها در بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع فروخته شد و شبکه اچ‌بی او اعلام کرد فیلمی با اقتباس از آن برای تلویزیون می‌سازد.

مارلون جیمز متولد سال ۱۹۷۰ در شهر کینگستون جامائیکا است. اولین کتاب داستانی او «شیطان جان کرو» بود و دومین کتابش با عنوان «کتاب زنان شب» جایزه ادبی صلح دیتون را در سال ۲۰۱۰ دریافت کرد و در همان سال از جمله نامزدان جایزه ملی منتقدان بود.