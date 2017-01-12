«هاشمی رفسنجانی» شناسنامه انقلاب اسلامی ایران محسوب می شود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت السلام فخرالدین صابری در مراسم گرامی داشت «آیت الله هاشمی رفسنجانی» که ظهر پنج شنبه در مسجد امام حسن(ع) شهرستان رودسر برگزار شد اظهار کرد : هاشمی رفسنجانی استوانه تاثیر گذار انقلاب اسلامی و یار دیرین امام ومقام معظم رهبری بود.

وی با اشاره به اینکه شخصیت های بزرگ سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند که هویت یک ملت راشکل می دهند، افزود: سرنوشت یک ملت با یاد و نام فرزندان و بزرگانی همچون «آیت الله هاشمی رفسنجانی» گره خورده است.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه در ایران اسلامی در عرصه مبارزه با استبداد و استعمار بعد از سال ۱۳۲۷ تاکنون حادثه و رخدادی وجود ندارد که با نام هاشمی گره نخورده باشد، گفت: این مراسم تجلیل از زحمات هویت و شناسنامه انقلاب اسلامی است.

وی به نقش عالمان برجسته دینی وجایگاه آنان در فرهنگ جامعه اسلامی ایرانی و وجود دو نوع هدایت اعم از تکوینی و تشریعی اشاره و تصریح کرد: خدواند برای بشریت علاوه بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی نیز در نظر گرفته است.

حجت الاسلام صابری با اشاره به هجمه های فرهنگی، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف عالما حفاظت و حراست از امت اسلامی در برابر این هجمه ها است که «آیت الله هاشمی رفسنجانی» یکی از این عالما محسوب می شد.

وی در ادامه به انتشار کتاب های «سرنوشت فلسطین» و «امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار» توسط این عالم مجاهد اشاره کرد و گفت: این نشان دهنده نبوغ فکری این مرد بزرگ است.

مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه یکی از دغدغه های اصلی آیت الله هاشمی مردم بودند، اظهار کرد: هاشمی اهل کارهای بزرگ بود، ایمان وعمل صالح انجام می داد، عمل صالحی از نوع نجات یک ملت از استعمار که برای آن هزینه های سنگین نیز پرداخت کرد.

وی با اشاره به اینکه مقابله با استکبار و پشتیبانی از رهبری معظم توسط ایشان، دشمنان اسلام و انقلاب را خشمگین می کرد، خاطرنشان کرد: هاشمی ثابت کرد که مادر انقلاب اسلامی بوده است.