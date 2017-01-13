وضعیت پوسیدگی دندان های کودکان و بزرگسالان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر شهنی زاده در حاشیه یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه درمان پوسیدگی دندان را باید جدی بگیریم، افزود: براساس اعلام قائم مقام وزارت بهداشت، به طور متوسط هر ایرانی ۴۵ ساله حدود ۱۲ دندان پوسیده دارد.

وی با اشاره به روش های پیشگیری از پوسیدگی دندان در برخی نقاط کشور در حال انجام است، اظهارداشت: پوسیدگی دندان در بین افراد ۶ تا ۱۲ ساله در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر رو به کاهش است.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با اشاره به اینکه باید امکانی فراهم شود تا پوسیدگی دندان معالجه شود، گفت: این کار یا از طریق ایجاد مراکز درمانی با امکانات مناسب یا از طریق بیمه فراهم می شود که ما فکر می کنیم بهترین راه حل بیمه دندانپزشکی است.

شهنی زاده به استفاده از تجهیزات دیجیتالی در شهرهای بزرگ اشاره کرد و افزود: در حال حاضر این کار در شهرهای بزرگ مانند تهران، شیراز و مشهد بیشتر در حال انجام است.

وی اظهار کرد: چنانچه این تکنولوژی توسعه باید و با قیمت پایین تر ارایه شود، فراگیر تر خواهد شد. حتما آموزش تجهیزات دیجیتالی باید در اولویت قرار گیرد.

شهنی زاده با اشاره به اینکه درایمپلنت با استفاده از شیوه های جدید درمانی به موفقیت هایی دست یافته ایم، گفت: به روش هایی دست یافتیم که می تواند دقیقا تراکم، قطر یا طول استخوان دندان را نشان دهد.

رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در ادامه تعداد دانشکده های دندانپزشکی درکشور را بیش از ۶۰ دانشکده اعلام و بر ضرورت ادغام دانشکده هایی که در جاهای مختلف کشور راه اندازی شده اند تاکید کرد.

شهنی زاده افزود: زمینه تربیت نیروهای متخصص را باید طوری فراهم کنیم تا شرایط کار در کشور برای آنها فراهم باشد.

وی کیفیت کار درمان در این حوزه را خوب ارزیابی کرد و گفت: کیفت کار دندانپزشکان از طریق آموزش و نظارت انجام می شود که خوشبختانه درایران کیفیت درمان خوب است