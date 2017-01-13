آغاز ثبت نام دهمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس از شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت ثبت نام در این دوره ۲۵ دی ۹۵ تا ۲۵ بهمن ۹۵ است و داوطلبان می توانند در این فرصت با مراجعه به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و اسکن مدارک اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

هرگونه مغایرت مدارک ارائه شده با دستورالعمل موجب کان لم یکن تلقی شدن ثبت نام از طرف دانشگاه خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام شامل برگ ثبت نام تکمیل شده، مدرک معتبر که نشان دهنده معدل کل مقطع دیپلم متوسطه باشد، مدرک معتبر که نشان دهنده معدل مقطع کارشناسی رشته های مورد پذیرش باشد، کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم برای داوطلبان مرد است.

همچنین مدرک پایان و یا معافیت از طرح برای مشمولان طرح نیروی انسانی، مدرک زبان انگلیسی بر اساس جدول اعلام شده از سوی دانشگاه، تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی، عکس ۴*۳ و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال به صورت الکترونیکی به حساب دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیگر مدارک اعلام شده ثبت نام است.

در صورت قبولی در آزمون با توجه به آموزش رایگان، ضروری است پذیرفته شدگان همانند سهمیه آزاد، برگ تعهد خدمت مربوطه را تکمیل کنند.

شرایط ورود به دوره شامل برخورداری از شرایط عمومی تحصیل رایگان، دانش آموخته مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته های گروه علوم پزشکی و گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی است.

دارا بودن حداکثر ۲۵ سال سن در زمان ثبت نام آزمون (متولدین ۲۵ دی ماه ۱۳۷۰ به بعد) الزامی است. مدت زمان سربازی و طرح نیروی انسانی به حداکثر سن اضافه می شود.

دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از نظر نظام وظیفه (در مورد آقایان) الزامی است.

تبصره- کسانی که خدمت نظام وظیفه آنان حداکثر تا قبل از شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ (زمان ثبت نام پس از قبولی) به اتمام می‌رسد می‌توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت کنند.

در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون تا زمان ثبت نام کارت پایان خدمت دریافت نکرده باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد مکاتبه با سازمان نظام وظیفه و اخذ مجوز یا مهلت ندارد. دانشگاه هیچ مسئولیتی در مورد خسارات احتمالی که از این ناحیه به داوطلب وارد می‌شود ندارد.

دانش آموختگان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری عمومی از دانشگاه‌های سراسری و آزاد و غیره حق شرکت در آزمون را ندارند.

دارا بودن معدل کل دیپلم بالاتر از ۱۷، دارا بودن معدل مقطع کارشناسی بالاتر از ۱۶ و دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح جدول اعلام شده از سوی دانشگاه از جمله شرایط ورود به دوره است.

داوطلبانی که مدرک زبان ندارند می‌توانند به صورت مشروط در آزمون کتبی شرکت کنند. لکن ارائه مدرک زبان جهت شرکت در مرحله دوم(مصاحبه و ارزیابی فراشناختی) الزامی است.

قبولی در آزمون ورودی به صورت چند مرحله ای و شامل آزمون کتبی، مصاحبه و ارزیابی فرا شناختی است.

دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهای درخشان و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی از احراز شرط معدل دیپلم ۱۷ و بالاتر و معدل کارشناسی ۱۶ و بالاتر معاف هستند.

دانشجویان موضوع آیین نامه فوق عبارتند از :

الف) برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی تا رتبه ۵۰۰ کشوری در آزمون سراسری کنکور (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور).

ب ) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی (با معرفی وزارت آموزش و پرورش)

ج ) برگزیدگان حائز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی، جشنواره های خوارزمی (در زمینه علوم پزشکی) با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و گروه غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

د ) مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تائید معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتخانه های مربوطه .

ه ) دانشجویان نمونه کشوری گروه پزشکی با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رشته های غیر پزشکی با معرفی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

و) دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعملی که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت تدوین و به دانشگاه ها اعلام گردیده است.

ح) برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی با تایید مرکز رشد استعداهای درخشان و معاونت های آموزشی دانشگاهها.

مواد درسی آزمون کتبی شامل فیزیولوژی(ضریب ۳)، میکروب شناسی شامل باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی(ضریب ۳)، آناتومی(ضریب ۳)، بیوشیمی(ضریب ۲)، بافت شناسی و جنین شناسی(ضریب ۲)، ایمونولوژی (ضریب ۲)، زبان عمومی(ضریب۲)، ژنتیک (ضریب ۱)، روانشناسی (ضریب ۱)، تغذیه (ضریب ۱)، فیزیک پزشکی (ضریب ۱)، دروس اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده (ضریب ۱)، دروس اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها و آمار مقدماتی(ضریب ۱) است.

منابع آزمون همان منابع اعلام شده آزمون امتحان جامع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی است. این منابع در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی موجود است.

کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سوم و چهارم اسفند ماه ۹۵ به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد و آزمون کتبیپنجشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود.

نتایج قبول شدگان مرحله اول در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۹۶ اعلام خواهد شد.