نقض برجام توسط آمریکا حقانیت کلام رهبری را ثابت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدنقی لطفی در خطبه های نماز جمعه این شهر در مسجد جامع اظهار داشت: داستان غم انگیز نقض برجام توسط مقامات آمریکایی پس از توافق هسته ایی و اجرای برجام در اعمال تحریم های جدید و حفظ ساختار تحریم ها هیچ بهانه ایی باقی نمی گذارد که باید با اقتدار و با ادبیات انقلابی و تهاجم و مقابله به مثل و پاسخ کوبنده با آنها برخورد کرد.

امام جمعه ایلام ادامه داد: تجربه نشان داده است رژیم آمریکا همانند مولود نامشروع او رژیم کودک کش صهیونیستی جز زبان زور چیز دیگری نمی فهمد و هر زمان در برابر او تهاجمی عمل کردیم و در موضع قدرت حرف زدیم آنها عقب نشینی کردند و در موضع ضعف و انفعالی قرار گرفتند.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی تصریح کرد: با کمال تأسف در این مدت یک سال پس از برجام در موضع ضعف قرار گرفتیم و آنها از نقطه ضعف ما نهایت استفاده را کردند.

وی با بیان اینکه اگر خطوط قرمز نظام و رهبری در طول مذاکرات و برجام رعایت می شد امروز شاهد این همه خسارت و اظهار ندامت نبودیم، گفت: انقلابی عمل کردن در سیاست خارجی و روابط بین الملل، روش امام راحل و رهبر حکیم انقلاب بوده است و عامل پیشرفت نظام و انقلاب در عرصه های مختلف فرهنگ، سیاست اقتصاد و دشمن شناسی و انقلابی عمل کردن و انقلابی ماندن مسئولان است.

خطیب جمعه ایلام در ادامه به تشیع پیکر آیت الله هاشمی اشاره کرد و تصریح کرد: توسط میلیونها نفر از ملت بزرگ ایران نمایش وحدت و همبستگی مردم قدرشناس ایران اسلامی بود.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی افزود: ارتحال عالم ربانی، مجاهد خستگی ناپذیر، یار دیرین امام و رهبری ضایعه جبران ناپذیری برای انقلاب و نظام و ملت ایران است.

وی تاکید کرد: این مرد بزرگ از پیشکسوتان دوران مبارزات علیه ستم شاهی بود و در این عرصه کارنامه بسیار درخشان و ارزشمندی دارد ایشان از ستون های انقلاب و از شخصیت های بی بدیل و تأثیرگذار در عرصه های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی پس از پیرزی انقلاب بودند.

خطیب جمعه ایلام گفت: ارتباط عمیق و دل دادگی به امام و رهبری تا آخرین لحظات عمر پربرکت خود در وجودش موج می زد و وسوسه های خناسان همواره نتوانست ایشان را از امام و انقلاب و رهبری جدا کند.

وی ابراز کرد: یکی از ویژگی های این روحانی عالیقدر ارادت و اخلاص به ساحت قدسی ائمه معصومین بود و ذکر مصیبت در عزاداری برای حضرت صدیقه کبری و سید الشهداء و چشمان اشکبار او فراموش شدنی نیست.

امام جمعه ایلام در ادامه به شهادت حضرت فاطمه معصومه اشاره کرد و بیان داشت: کریمه اهل بیت مظهر فضایل و مقامات فراوانی می باشد روایات حضرات معصومین فضیلت ها و مقامات بلندی را به آن حضرت نسبت می دهد.

وی بیان کرد: ایشان دارای شخصیتی رفیع و والا مقام است ائمه معصومین از این بانو با جلالت و تکریم یا کرده اند. آن حضرت نماد و جلوه ای از صدیقه کبری(س) بود در طهارت نفس امتیازی خاص و بسیار والا داشتند.

وی تصریح کرد: امام هشتم برادر تنی آن حضرت ایشان را که نامش فاطمه بود معصومه خواندند. یکی از عالی ترین فضایل آن حضرت انتساب به بیت وحی و رسالت و امامت است. ایشان بنت رسول الله، بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمه ولی الله هستند و این امر خود سرچشمه سایر فضایل و کمالات معنوی آن بزرگوار است.

حجت الاسلام والمسلمین لطفی گفت: زندگی سراسر معنوی و افتخار آمیز حضرت فاطمه معصومه بهترین الگو برای بانوان و جامعه زنان ایران اسلامی است. این با توجه به اینکه ۲۸ سال بیشتر عمر نکرد اما در کسب مقامات معنوی و کمالات انسانی به حدی اوج گرفت که در مدار عصمت که ویژگی چهارده معصوم است قرار گرفت و توسط امام هشتم ملقب به لقب معصومه گردید. دختران عزیز ما باید الگوی زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت را چراغ راه قرار بدهند.

خطیب جمعه ایلام به اشاره به ۲۴ دی ماه سالروز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام راحل در سال ۱۳۵۷ اشاره کرد و افزود: شورای انقلاب، نهاد انقلابی متشکل از شخصیت های برجسته یاران امام و شاگردان امام امثال شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، آیت الله طالقانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مقام معظم رهبری قبل از پیروزی انقلاب بود که برای هدایت انقلاب و تسریع در پیروزی انقلاب در غیاب امام راحل بود.

وی گفت: حقا این نهاد توانست جریان انقلاب را به شایستگی قیام ملت ایران را در مسیر امام حفظ کند. آیت الله هاشمی رفسنجانی در شورای انقلاب نقش بسزایی ایفا کردند.