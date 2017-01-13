۳ قلاده یوزپلنگ در ذخیره گاه زیستکره توران شاهرود مشاهد شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مشاهده سه قلاده یوزپلنگ در توران شاهرود ابراز داشت: همزمان با روز گذشته سه قلاده یوزپلنگ (یک قلاده مادر و دو قلاده توله) در حاشیه جاده خارتوران به بیارجمند حدفاصل روستای خانخودی-دلبر در محلی به نام حیدر آباد، توسط فرد محلی ساکن روستای برُم منطقه خوارتوران در حاشیه این جاده مشاهده شده اند.

وی با بیان اینکه مردم محلی در صورت مشاهده یوز مراتب را فورا به اطلاع محیط زیست برسانند، افزود: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده یوز با امکاناتی که در اختیار دارند عکس و فیلم تهیه کنند و تصاویر را به همراه گزارش و نحوه مشاهده در اختیار محیط زیست قرار دهند.

سرپرست اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه در فصل سرما به دلیل نبودن غذا، علوفه و آب کافی برخی حیوانات برای یافتن غذا به محدوده روستایی نزدیک می شوند، ابراز داشت: از مردم تقاضا داریم در فصل سرد سال تعامل بیشتری با محیط زیست داشته و با ایجاد یک محیط امن نسبت به حفظ گونه های زیستی کوشا باشند.

قربانلو تاکید کرد: با توجه به اینکه جاده ترانزیتی تهران-مشهد از قلب پارک ملی توران عبور می کند لذا از مردم و رانندگان عبوری می خواهیم نسبت به علائم عبور یوز در این منطقه توجه کافی را داشته و با سرعت مطمئن در این محورها رانندگی کنند تا شاهد حوادث تلخ در حوزه محیط زیست نباشیم چرا که یوزپلنگ از گونه های ارزشمندی است که باید برای حفظ آن همه آحاد مردم همکاری کنند.

وی افزود: طی رایزنی های انجام شده با مدیرکل راه و ترابری استان سمنان به زودی عملیات فنس کشی و نصب دوربین در کریدور عبور یوز انجام می شود تا بتوانیم با رعایت همه نکات ایمنی شاهد زادآوری یوز در منطقه باشیم.