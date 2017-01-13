وزیر بهداشت به جنوب کشور می رود/افتتاح ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی صبح شنبه ۲۵ دی ماه ۹۵ ابتدا در مراسمی به صورت همزمان و از طریق ویدیو کنفرانس، ۱۰۰۰ تخت روانپزشکی در کشور را در ۳۱ دانشگاه علوم پزشکی، ۵۸ شهرستان و ۶۶ بیمارستان با مرکزیت اهواز افتتاح می کند که در اهواز نیز ۱۲۰ تخت روانپزشکی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وزیر بهداشت، بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان شفا در اهواز با ظرفیت ۱۸ تخت بیمارستانی که در طول دو سال با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال ساخته و تجهیز شده است را افتتاح می کند.

مرکز پیوند مغز استخوان بیمارستان شفا اهواز در ۳ طبقه و با زیربنای ۲۷۰۰ متر مربع ساخته شده و شامل اتاق عمل تخصصی پیوند، ۶ تخت بستری عمومی، ۱۲ تخت بستری ایزوله و فضاهای آموزشی و پشتیبانی است. همچنین بیمارستان شهید بقایی ۲ در اهواز با ظرفیت ۴۰۰ تخت بیمارستانی تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.