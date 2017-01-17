  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۵

«می‌خواهم بندر را بشناسم» منتشر شد

«می‌خواهم بندر را بشناسم» منتشر شد

کتاب «می خواهم بندر را بشناسم» نوشته رامین جهان پور توسط انتشارات صحیفه الزهرا (س)، برای نوجوانان به چاپ رسید.

رامین جهان پور داستان‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب جدیدم با عنوان «می‌خواهم بندر را بشناسم» برای مخاطبان نوجوان به تازگی توسط انتشارات صحیفه الزهرا(س) منتشر و راهی بازار نشر شده است.

وی افزود: داستان علمی-آموزشی«می‌خواهم بندر را بشناسم» با هدف اشاعه فرهنگ دریا و کشتیرانی و آشنایی نوجوانان دانش‌آموز با زندگی و کار ملوانان در بنادر نوشته و منتشر شد. تصویرگری کتاب هم توسط زیبا ارژنگ انجام شده است.

این داستان‌نویس در ادامه گفت: در این کتاب راوی که یک نوجوان است، به همراه پدرش که راننده ماشین سنگین است به یکی از بندرهای شمالی کشور برای حمل بار سفر می‌کند و در آنجا راوی وارد اسکله بندر می‌شود و به کمک مسئولین بندر از نزدیک با نوع کار کشتی‌های داخلی و خارجی و کار دریانوردان آشنا می‌شود.

جهان پور گفت: این کتاب روز چهارشنبه هفته گذشته با ۳۰ صفحه و شمارگان ۳ هزار نسخه به چاپ رسید.

کد مطلب 3876077

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها