رامین جهان پور داستان‌نویس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب جدیدم با عنوان «می‌خواهم بندر را بشناسم» برای مخاطبان نوجوان به تازگی توسط انتشارات صحیفه الزهرا(س) منتشر و راهی بازار نشر شده است.

وی افزود: داستان علمی-آموزشی«می‌خواهم بندر را بشناسم» با هدف اشاعه فرهنگ دریا و کشتیرانی و آشنایی نوجوانان دانش‌آموز با زندگی و کار ملوانان در بنادر نوشته و منتشر شد. تصویرگری کتاب هم توسط زیبا ارژنگ انجام شده است.

این داستان‌نویس در ادامه گفت: در این کتاب راوی که یک نوجوان است، به همراه پدرش که راننده ماشین سنگین است به یکی از بندرهای شمالی کشور برای حمل بار سفر می‌کند و در آنجا راوی وارد اسکله بندر می‌شود و به کمک مسئولین بندر از نزدیک با نوع کار کشتی‌های داخلی و خارجی و کار دریانوردان آشنا می‌شود.

جهان پور گفت: این کتاب روز چهارشنبه هفته گذشته با ۳۰ صفحه و شمارگان ۳ هزار نسخه به چاپ رسید.