مسعود سلطانی فر دبیر شورای عالی جوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در اجرای ماده ۴ اساسنامه شورای عالی جوانان و طی حکمی، "مسعود سلطانی فر" را به عنوان دبیر شورای عالی جوانان منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مسعود سلطانی‌فر

در اجرای بند (۱۰) ماده (۴) اساسنامه شورای عالی جوانان مصوب ۱۳۷۱.۵.۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر شورای عالی جوانان» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران