تا محیط زیست به نقطه بحرانی نرسید به آن توجه نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر غلامحسین شافعی در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست که امروز (شنبه) در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، گفت: معضلات زیست محیطی امروز کشور بیشترین تأثیر را بر مسائل اقتصادی داشته، به نحوی که حتی اقتصاد روستایی را به سمت تعطیلی کشانده است.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ارتباط و پیوند مسائل محیط زیست با اقتصاد روستایی، افزود: امروز، از بین رفتن مراتع، کمبود آب، کاهش بارندگی، وقوع خشکسالی و مسائلی از این قبیل باعث شده تا اقتصاد روستایی تضعیف شود.

وی با بیان اینکه روزگاری نه چندان دور جهت فلش حرکت اقتصاد از روستا به سمت شهر بود، اما امروزه این جهت حرکت برگشت خورده است، اظهار کرد: امروز اگر به روستاهای دوردست سفر کنید، می‌بینید که سر سفره آن‌ها کره بلغاری و هلندی وجود دارد و در نهایت هم اقتصاد روستا دچار چنان آسیبی می شود که روستاییان مجبور به تخلیه و مهاجرت از روستا می شوند.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با یادآوری این موضوع که مهاجرت روستاییان منجر به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها می‌شود تا جایی که امروز آمار وحشتناکی از حاشیه ‌نشینی در شهرها وجود دارد، خاطرنشان کرد: این ها بخشی از میزان اهمیت حفظ محیط زیست را نشان می دهد که می توان با برنامه ریزی برای بهره مندی از ظرفیت های کشور، همچنین بهره گیری از تجارب و اقدامات سایر کشورها برای حفظ محیط زیست کشور و پیشگیری از آسیب های بیشتر اقدام کرد.

می‌خواهیم پیشگاه اقتصاد سبز در کشور باشیم

شافعی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی از جمله هلند که موفق به توسعه اقتصادی بالغ بر ۱۰ درصد از حوزه اقتصاد سبز شده اند، گفت: امروز با امضا این تفاهم‌نامه می خواهیم پیشگام توسعه اقتصاد سبز در کشور باشیم و با استفاده از توان بخش خصوصی، همچنین بهره گیری از دانش، تجربه و تکنولوژی نوین در زمینه هایی همچون آبیاری کشاورزی برای توسعه اقتصادی همگام با حفظ محیط زیست، اقدام کنیم.

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: می توانیم از تجربه کشورهای اروپایی در حوزه پسماند بهره بگیریم و حمایت از شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی، پسماند کشور را تحت مدیریت صحیح قرار دهیم.

شافعی ابراز امیدواری کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه و با استفاده از روش‌های انتخابی محیط زیست و قول و قرارهایی که بخش خصوصی به عنوان تعهد اخلاقی و نگاه اقتصادی در برنامه کار خود قرار داده است، بتوانیم در توسعه اقتصاد سبز، اقتصاد پایدار و جلوگیری از تخریب محیط زیست گام برداریم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر نحوه ورود اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران به مباحث محیط زیست همچون پسماند که دارای صرفه اقتصادی نیز هست، گفت: اگرچه حوزه اقتصادی ایران در حوزه محیط زیست ورود جدی نداشته ولی می توان با بهره گیری از تجربه های موفق دنیا که موفق شده اند با سرمایه گذاری درست اقتصادی در حوزه محیط زیست، ضمن حفظ محیط زیست به رشد اقتصادی و اشتغال نیز دست پیدا کنند، در این حوزه گام برداشت و اقدام هایی را آغاز کرد.

شافعی ضمن ابراز تاسف از شکاف تکنولوژی ایران با جهان طی دهه گذشته و عقب ماندگی های این حوزه، اظهار کرد: اولویت کنونی ما رفع این شکاف و استفاده از شیوه ها و تکنولوژی های نوین در حوزه های مختلف همچون انرژی است.

مشکلات محیط زیست زخم پنهان است

رئیس اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مشکلات و مسائل محیط زیست، زخم پنهان است و تا وقتی به اوج خود نرسد، دیده نمی شود، اظهار کرد: متاسفانه پیشگیری از آسیب به محیط زیست در کشور نداشتیم و تا موضوعات محیط زیستی به نقطه بحرانی نرسیده به آن ها توجه نکردیم. این در حالی است که بی توجهی به محیط زیست به معنای تهدید و خطر برای زندگی آحاد مردم است.

وی افزود: مسائل زیست محیطی به گونه‌ای است که وقتی که کارد به استخوان می‌رسد، متوجه می‌شویم که چه بر سر محیط زیست آورده‌ایم، در حالی که زخم سایر حوزه‌ها کاملا آشکار است.

شافعی با اشاره به مذاکره های صورت گرفته میان اتاق ایران با هیات اقتصادی سایر کشورها برای بهره مندی ایران از تکنولوژی ها نوین حافظ محیط زیست، اظهار کرد: بازار آینده جهان برای تکنولوژی های سبز خواهد بود و ما هم در تلاشیم تا بخش اقتصادی و بدنه خصوصی کشور را در این زمینه فعال کنیم.

نشست های حلقه اندیشه انجمن زروان که با همکاری موسسه بهاران و در مکان این موسسه برگزار می شود به ۱۵ چالش عمده پیشاروی تمدن ایرانی می پردازد که مهمترین این چالش ها محیط زیست است.