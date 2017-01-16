۱۸۷۶ زوج جوان خراسان شمالی زندگی مشترک خود را آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، عباس اهرابی اظهار کرد: امسال یک هزار و ۸۷۶ سری جهیزیه به مددجویان این نهاد اهداشده است.
وی بابیان اینکه از مجموع جهیزیههای اهداشده بیش از یک هزار و ۲۵۶ نفر دختر و ۵۲۴ نفر هم پسر بودند، افزود: برای تأمین این تعداد جهیزیه ۳۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با تأکید بر مشارکت خیران در تأمین جهیزیه دختران دم بخت این نهاد، تصریح کرد: امسال خیران ۸۰۶ میلیون ریال بهمنظور اعطای جهیزیه به مددجویان این نهاد کمک کردند.
وی بابیان اینکه امسال ۲۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال نیز از محل کمکهای صندوق صدقات استان به این مهم اختصاصیافته است، یادآور شد: هماکنون ۵۸۶ مددجوی دختر و پسر در سطح استان در انتظار دریافت جهیزیه هستند که امیدواریم با کمک مردم و خیران این افراد نیز از جهیزیه برخوردار شوند.
این مسئول بیان کرد: تلاشمان بر این است که بتوانیم طی امسال جهیزیه همه افرادی را که زیرپوشش کمیته امداد هستند را فراهم کنیم.
اهرابی گفت: یکی از فعالیتهای شاخص کمیته امداد امام (ره) در راستای ترویج سنت حسنه الهی و همچنین اشاعه فرهنگ ازدواج آسان بین جوانان برگزاری کارگاههای آموزشی سبک زندگی اسلامی پیش از ازدواج و همچنین اعطای کمکهزینه تهیه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت است.
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