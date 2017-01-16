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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

با حمایت‌های کمیته امداد انجام شد،

۱۸۷۶ زوج جوان خراسان شمالی زندگی مشترک خود را آغاز کردند

۱۸۷۶ زوج جوان خراسان شمالی زندگی مشترک خود را آغاز کردند

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: یک هزار و ۸۷۶ زوج جوان نیازمند با کمک‌های کمیته امداد زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد خراسان شمالی، عباس اهرابی اظهار کرد: امسال یک هزار و ۸۷۶ سری جهیزیه به مددجویان این نهاد اهداشده است.

وی بابیان اینکه از مجموع جهیزیه‌های اهداشده بیش از یک هزار و ۲۵۶ نفر دختر و ۵۲۴ نفر هم پسر بودند، افزود: برای تأمین این تعداد جهیزیه ۳۳ میلیارد و ۵۸۹ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با تأکید بر مشارکت خیران در تأمین جهیزیه دختران دم بخت این نهاد، تصریح کرد: امسال خیران ۸۰۶ میلیون ریال به‌منظور اعطای جهیزیه به مددجویان این نهاد کمک کردند.

وی بابیان اینکه امسال ۲۵ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال نیز از محل کمک‌های صندوق صدقات استان به این مهم اختصاص‌یافته است، یادآور شد: هم‌اکنون ۵۸۶ مددجوی دختر و پسر در سطح استان در انتظار دریافت جهیزیه هستند که امیدواریم با کمک مردم و خیران این افراد نیز از جهیزیه برخوردار شوند.

این مسئول بیان کرد: تلاشمان بر این است که بتوانیم طی امسال جهیزیه همه افرادی را که زیرپوشش کمیته امداد هستند را فراهم کنیم.

اهرابی گفت: یکی از فعالیت‌های شاخص کمیته امداد امام (ره) در راستای ترویج سنت حسنه الهی و همچنین اشاعه فرهنگ ازدواج آسان بین جوانان برگزاری کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی اسلامی پیش از ازدواج و همچنین اعطای کمک‌هزینه تهیه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت است.

کد مطلب 3878900

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