اطلاعات مردمي منجر به انجام 80 درصد عمليات هاي پليس مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در قم ، سردار رحيم خورشيدوند در آستانه هفته ناجا در جمع خبرنگاران استان قم ، ضمن تشريح فعاليت‌هاي انجام شده توسط نيروي انتظامي در 6 ماهه اول سال جاري ، تصريح كرد: مردم قم تعامل خوبي با نيروي انتظامي دارند به گونه ‌اي كه 80 درصد از فعاليت هاي ناجا با استفاده از اطلاعات مردم انجام مي شود.



وي ، تعداد تماس‌هاي مردم با پليس 110 را 228 هزار و 500 مورد اعلام كرد و اظهار داشت: 113 هزار مورد از تماس‌ هاي مردم با مركز فوريت هاي پليسي 110 منجر به انجام عمليات توسط پليس شده است.



خورشيدوند با اشاره به اين كه ميزان رضايتمندي مردم از پليس 6 درصد نسبت به گذشته افزايش يافته است اظهار داشت: در نيمه نخست سال جاري از طريق تلفن 197، 21 هزار و 870 مورد پيام براي فرماندهي ، 2 هزار و 219 مورد تقاضاي راهنمايي و ارشاد ، 3 هزار و 800 مورد تقاضاي رسيدگي و... به ثبت رسيده است.



فرمانده نيروي انتظامي استان قم با اشاره به برگزاري هفته نيروي انتظامي با شعار "پليس امين ، جامعه ايماني و امنيت پايدار" ، گفت: در اين هفته برنامه‌ هايي از قبيل برگزاري زنگ انضباط اجتماعي در مدارس ، صبحگاه مشترك نيرو‌هاي مسلح ، برپايي نمايشگاه امنيت اجتماعي و اخلاقي به رويكرد سيره نبوي ، ملاقات با مراجع عظام تقليد و خانواده شهدا ، برپايي نشست‌ هاي علمي ، برپايي همايش پليس امنيت و اصناف انجام مي‌شود.



وي ، حضور روساي كلانتري ها و فرماندهان پليس در مساجد و برگزاري نشست‌ هاي علمي ، برگزاري مسابقات قرائت قرآن، تجليل از جانبازان ، تقدير از فرزندان پرسنل نيروي انتظامي را از ديگر برنامه‌ هاي هفته ناجا اعلام كرد و افزود: سعي كرده ‌ايم در برنامه‌ هاي امسال بيشتر به بحث كيفيت توجه داشته باشيم تا بتوانيم به هدف اصلي اين برنامه‌ ها كه همگام كردن مسئولان ، مردم و كاركنان نيروي انتظامي براي دست ‌يابي به امنيت پايدار است ، نائل شويم.

