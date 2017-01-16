محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور و انتقاد از صادرات مواد اولیه این صنایع از سوی کارخانه های بزرگ، جلسه ای در وزارت صنعت برگزار شده است یا نه، گفت: معاونان وزارت صنعت، جلسه ای را در این خصوص داشتند و راهکارها در این جلسه مشخص شد.

وی با بیان اینکه راهکارها به کارخانجات عمده مانند پتروشیمی ها و برخی از صنایع تولید فولاد ابلاغ شده است، افزود: در این ابلاغیه آمده است که اولویت اول با تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی است؛ بنابراین ظاهرا این مشکل رفع شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه هر از چند گاهی این مسائل پیش می آید و شاید تغییر نرخ ارز هم این شرایط ویژه را به وجود آورده بود، اظهار داشت: در هر صورت تامین مواد اولیه همواره در اولویت دولت است؛ ضمن آنکه صادرات در اولویت توسعه صنعتی کشور قرار دارد.

نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر مشکلات صنایع در تامین مواد اولیه برطرف شده است؟، گفت: بله مشکلات حل شده است.

براساس این گزارش، اوایل دی ماه امسال بود که ۱۴ تشکل صنعتی در بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور، جلوگیری از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت را خواستار شدند.

آنها در این بیانیه آورده بودند که کمبود مواد اولیه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالابودن قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی باعث مشکلاتی برای صنایع شده است.

در این خصوص، غلامحسین شافعی در جلسه ای که حدود دو هفته پیش در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش مهر اعلام کرد که تاکنون از سوی دولت پاسخی به این بیانیه داده نشده است.