به گزارش خبرنگار مهر، اهم اخبار مهم اقتصادی که طی یک هفته گذشته در خبرگزاری مهر منتشر شد به شرح زیر است:

ادعای وزیر صنعت برای رفع مشکل تامین مواد اولیه صنایع

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلساتی در خصوص بیانیه ۱۴ تشکل صنعتی خطاب به رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از ارزان‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت خبر داد و مدعی شد که مشکل صنایع پایین‌دستی در تامین مواد اولیه برطرف شده است.

نعمت زاده در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر مشکلات صنایع در تامین مواد اولیه برطرف شده است؟، گفت: بله مشکلات حل شده است.

ممنوعیت پیش‌فروش خودرو بدون‌مجوز

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صدور هرگونه آگهی پیش‌فروش خودرو، بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت های عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست کرد تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارتخانه مذکور هستند، اکیداً خودداری کنند.

جان باختن ۳ نفر در حادثه گازی یک میدان نفتی

انتشار گاز در تاسیسات میدان نفتی نرگسی، صبح روز چهارشنبه منجر به کشته شدن سه نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران در بوشهر شد. علاوه بر این، تعدادی از کارکنان شاغل در واحد بهره برداری نرگسی هم برای درمان به بیمارستان منتقل شده اند.

وزارت نفت، با انتشار گزارشی در تشریح جزئیات حادثه در تاسیسات میدان نفتی نرگسی، اعلام کرد: بی توجهی پیمانکار عملیات تعمیرات تاسیسات بهره برداری میدان نرگسی در شمال برازجان دو مصدوم و سه کشته برجای گذاشت. در پی بروز این حادثه دو سرپرست نوبت کار کارخانه بهره برداری این تاسیسات نفتی، برکنار شدند.

بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از سرمایه گذاران

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، ضوابط تشویق سرمایه گذاران خارجی اعلام کرد. بر این اساس، شرکتهایی که با مشارکت ایرانی-خارجی در کشور ایجاد می شوند، برای۳سال به عنوان ذینفع واحد قلمداد خواهند شد.

صادرات نفت به ۲.۸ میلیون بشکه رسید

معاون وزیر نفت از فروش به طور متوسط روزانه ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در آذر ماه امسال خبر داد و گفت: در ۹ ماهه نخست امسال حدود ۲۹ میلیارد دلار نفت صادر شده است.

امیرحسین زمانی نیا درباره آخرین وضعیت صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران، گفت: متوسط صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران در ۹ ماهه ابتدای امسال حدود ٢ میلیون و ٥٧٠ هزار بشکه در روز بوده است.

روایت بانک مرکزی از ۵ شاخص اقتصادی

نرخ ارز

در ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه کشورهای ۱+۵ و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدویت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و هشت ماهه ۱۳۹۵ در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب معادل ۳.۰، ۵.۲ و ۴.۵ درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافته است.

لازم به توضیح است که علی‌رغم ثبات مناسب بازار ارز از سال ۱۳۹۲ تا هشت ماهه اول سال ۱۳۹۵، نوسانات بازار ارز در آذر ماه سال جاری با توجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات افزایش یافته است. بر این اساس با مثبت شدن انتظارات پیش‌بینی می‌شود روند ثبات بازار ارز با قوت و قدرت بیشتری تداوم داشته باشد.

تجارت خارجی

ارزش مبادلات تجاری کشور در ۹ماهه امسال به ۶۳.۱ میلیارد دلار رسیده که ۶.۷ درصد (حدود ۳.۹ میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.

لازم به ذکر است که در ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین ۱۵ کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می‌کند.

اشتغال

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم ۱۳۹۴ تا فصل دوم ۱۳۹۵ نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب ۱.۸، ۳.۴ و ۲.۸ درصد رشد کرده است. بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان ۷۳۸ و ۶۲۵ و هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، ‌ ارقام قابل توجهی تلقی می‌شوند.

رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۴ درصد رشد داشته است.

به واسطه رفع تحریم‌ صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل ۱۲.۱ و ۲۴.۲ درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام ۱۴.۹ درصد و صادرات آن ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است.

تورم

نرخ تورم (متوسط تغییرات ۱۲ ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۸.۶ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

سقف جوایز سپرده‌های قرض الحسنه افزایش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای ترویج سنت پسندیده قرض‌الحسنه و تشویق سپرده‌گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش این منابع در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطایی به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، اعم از نقدی و یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره، از پانصد میلیون ریال به یک‌میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.

دستورالعمل ناظر بر شرکتهای لیزینگ

بانک مرکزی در بخشنامه ای، «دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، نرخ سود این شرکتها نباید از ۲۱ درصد تخطی کند.

تله های الکترونیکی گمرک برای قاچاق

تله‌های الکترونیکی گمرک برای مبارزه با قاچاق کالا با اتصال الکترونیکی بارنامه به سامانه جامع امور گمرکی تکمیل و تبادل الکترونیکی اطلاعات میان انبارهای سازمان بنادر و گمرک آغاز شد.

الزام ارسال اطلاعات شرکتها و فعالان اقتصادی به بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه ای از همه شرکتها و نهادهای نظامی، خیریه ها، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی درخواست کرد تا اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کنند.

انصراف سازمان خصوصی سازی از لغو واگذاری مخابرات

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی این سازمان به آگاهی می رساند نظر به این که خریدار سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران در مهلت تعیین شده اقدام به تسویه بدهیهای معوق خود نمود، لذا این سازمان از تصمیم فسخ قرارداد منعقده با خریدار منصرف شد.

تجهیز خطوط تولید با گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار

بانک مرکزی در اجرای بند ۱۰ ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس جمهور، ضوابط گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار حداکثر معادل ۵۰ میلیون دلار و صرفا برای هر واحد تولیدی موجود را، ابلاغ کرد.

تسویه‌حساب دولت با طلبکاران خرد

دولت چندماهی مانده به پایان عمر خود، تسویه‌حساب با طلبکارانش را آغاز کرده و می‌خواهد پرونده کاری‌اش را با کمترین بدهی ببندد؛ حال هم کار را با طلبکاران خرد آغاز کرده وبه آنها اسنادخزانه می‌دهد.

سرمایه گذاری فرانسه و ایتالیا در زیرساختهای فرودگاهی ایران

غلامحسین باقریان عضو هیأت مدیره و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مذاکرات خوبی برای توسعه فرودگاهها و زیرساخت‌های جدید فرودگاهی، با سرمایه گذاران فرانسوی و ایتالیایی انجام شده است و نتایج خوبی هم از این رایزنی‌ها به دست آمده که بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال در این زمینه، به نتایج قابل قبولی دست پیدا کنیم.

کاهش قیمت گوشت کلید خورد

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش دو هزارتومانی قیمت این گوشت در بازار خبر داد و گفت:قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین ۳۴تا ۳۵هزارتومان و عرضه به مشتری ۳۸تا۳۹هزارتومان است.

نارنگی پاکستان هم وارد بازار میوه شد

سیدحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی از توزیع نارنگی پاکستانی در بازار خبر داد و اظهار داشت: پیش از این، شاهد توزیع میوه‌هایی مانند شبرنگ آفریقایی، انبه کنیا، شاه بلوط ترکیه و گلابی آمریکایی در بازار بودیم و از روز گذشته، نارنگی پاکستانی نیز به این میوه‌ها افزوده شده است.

مکاتبه وزیر کار با دولت برای بازگشت لایحه قانون کار

شورای سه‌جانبه ملی که در جلسه سه شنبه هفته گذشته در محل وزارت کار، برگزار شد با بازگشت لایحه جنجالی و خبرساز اصلاح قانون کار موافقت کرد.

در این جلسه اعلام شد که نامه‌ای از طرف شخص وزیر به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده تا دولت، نسبت به بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند.

همچنین در این جلسه مقرر شد بعد از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار، یک کارگروه مشترک متشکل از هر سه شریک اجتماعی(دولت، کارفرمایی و کارگری) برای بازنگری در لایحه اصلاح قانون کار تشکیل شود.