محمد صادق فرجی رئیس فدراسیون کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کاراته پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان محمد صادق فرجی با ۲۴ رای به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. این دومین باری است که فرجی از سوی مجمع فدراسیون کاراته به عنوان رئیس فدراسیون کاراته انتخاب می شود.

از میان ۲۵ نامزدی که برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون کاراته در مجمع حضور داشتند، ۹ نفر غیبت داشتند و برخی نیز به نفع دیگران انصراف دادند. به هنگام رای گیری ۳۷ عضو مجمع حاضر بودند.

محمد صادق فرجی بیش از یک دهه مدیرکل مجلس و امور شهرستانهای سازمان تربیت بدنی و نایب رئیسی فدراسیون جودو در زمان ریاست علیرضا امینی در اواخر دهه ۸۰ را در کارنامه مدیریتی خود دارد. وی اولین بار در خلال سالهای ۹۰ و ۹۱ به مدت ۱۵ ماه مسئولیت فدراسیون کاراته را برعهده داشت.

از یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳ که حبیب الله ناظریان از ریاست فدراسیون کاراته کنار رفت، علیرضا سمندر، عالمی، بهزاد کتیرایی، علیرضا آهی، سید عباس احمدپناهی، محمد صادق فرجی، علیرضا سمندر و سید حسن طباطبابب مسئولیت این فدراسیون را به عنوان سرپرست و رئیس برعهده داشته اند.