آخرین نماهای «ماه گرفتگی» ضبط شد/ ماراتن رسیدن به روزهای اول فجر

هادی انباردار تهیه کننده فیلم سینمایی «ماه گرفتگی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره فیلمبرداری آخرین نماهای باقی مانده از این پروژه سینمایی گفت: روز گذشته دوشنبه ۲۷ دی ماه آخرین نماهای باقی مانده از فیلم جلوی دوربین رفت و این صحنه برای تدوین ارسال شد. البته تدوین این فیلم تقریبا به پایان رسیده و این صحنه ها تنها نماهای باقی مانده از چند سکانس بود و هیچ بازیگری جلوی دوربین نرفته است.

وی ادامه داد: تلاش می کنیم تا آخر هفته جاری، تدوین و صداگذاری به طور کامل به پایان رسد و در این فاصله موسیقی فیلم نیز در اختیار ما قرار می گیرد.

به گفته وی، موسیقی «ماه گرفتگی» توسط بهزاد عبدی در اکراین ساخته شده است.

این تهیه کننده سینما تاکید کرد: در حال حاضر تنها اصلاح رنگ فیلم باقی مانده است که این مرحله نیز به زودی آغاز می شود. البته لابراتوآرها این روزها به شدت درگیر مراحل فنی فیلم ها هستند و همین امر باعث فشردگی و بعضا تاخیر امور می‌شود.

انباردار در پایان گفت: تمام تلاش خود را می کنیم تا «ماه گرفتگی» به گونه ای آماده شود که در همان روزهای اولیه جشنواره از اکران های مردمی برخوردار شود.

فیلم سینمایی «ماه گرفتگی» به کارگردانی مسعود اطیابی در بخش مسابقه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. در این فیلم بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، فریبا کوثری، سارا خوئینی‌ها، الناز حبیبی، قاسم زارع، شهرام عبدلی و ارسلان قاسمی حضور دارند.