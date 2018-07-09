ریتم «ماه گرفتگی» تند می شود/ اکران در نیمه دوم سال

هادی انباردار تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «ماه گرفتگی» به کارگردانی مسعود اطیابی گفت: طی صحبت هایی که با کارگردان و مسئولان انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس داشتیم قرار شد این فیلم با تغییراتی اکران شود.

وی افزود: قرار است «ماه گرفتگی» برای بهتر شدن ریتم فیلم و سرعت گرفتن آن چند دقیقه ای کوتاه شود و جا به جایی هایی هم در این فیلم صورت می گیرد با این وجود این تغییرات چندان زیاد نخواهد بود.

انباردار عنوان کرد: بعد از نمایش این فیلم در سی و پنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، کارگردان «ماه گرفتگی» به این جمع بندی رسید که باید تغییراتی روی آن انجام بدهد از همین رو برخی مسایل مدنظرش است که در پی انجام آنهاست.

وی در پایان بیان کرد: فکر می کنم بتوانیم این اثر را برای اکران در نیمه دوم امسال آماده کنیم و به نظرم زمان خوبی برای نمایش این اثر است.

«ماه گرفتگی» به کارگردانی سیدمسعود اطیابی و تهیه ­کنندگی هادی انباردار از تولیدات انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است که نگاهی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دارد.

کامبیز دیرباز، فریبا کوثری، سارا خوئینی‌ها، الناز حبیبی، قاسم زارع، شهرام عبدلی و ارسلان قاسمی، بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.