به گزارش خبرگزاري مهر، فستيوال غيررقابتي فيلم هاي ايراني شيكاگو از سي ام سپتامبر كار خود را آغاز كرده و تا 29 اكتبر ادامه دارد. در اين دوره از فستيوال كه در مركز جين سيسكل برگزار مي شود 13 فيلم ايراني پذيرفته شده اند كه "ازدواج به سبك ايراني" به عنوان يكي از نمايندگان سينماي ايران در روزهاي هفتم و هشتم اكتبر به نمايش درمي آيد.

علي معلم تهيه كننده فيلم در مورد جايگاه اين فستيوال گفت: "فستيوال فيلم هاي ايراني در شيكاگو بزرگترين اتفاق نمايشي براي سينماي ايران در غرب محسوب مي شود كه امسال براي اولين بار 13 فيلم به صورت همزمان در آن پذيرفته شده اند."

در كاتالوگ فيلم هاي جشنواره در بخش مربوط به "ازدواج به سبك ايراني" اشاره اي به يكي از نقد هاي فيلم در هفته نامه ورايتي شده است. در هفته نامه ورايتي مطلبي با امضا رابرت فولر در مورد اين فيلم نوشته شده كه بخشي از آن به اين شرح است: "فيلم "ازدواج به سبك ايراني" با اشاره به فرهنگ عاميانه كار بزرگي در مورد فرهنگ انجام داده و با لايه هاي عميق طنز فرهنگ شرقي را مورد بررسي قرار مي دهد."

"ازدواج به سبك ايراني" چندي پيش در چهار سالن سينما در لس آنجلس روي پرده بود و پس از نمايش فليم در شيكاگو اكران آن در سن فرانسيسكو آغار مي شود. همچنين اين فيلم نمايشي در موزه هنرهاي مدرن نيويورك هم خواهد داشت.