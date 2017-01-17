«یک روز طولانی» اکران و نقد می شود/۲۲عنوان فیلم فجر در راه شیراز

معاون سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: سالن سینماهنروتجربه شیراز روزهای چهارشنبه میزبان جلسات نقد و بررسی فیلمهای به نمایش درآمده در گروه هنروتجربه است.
مهدی رنجبر اعلام کرد: این برنامه در هفته جاری به فیلم «یک روز طولانی» اختصاص دارد که در این جلسه ابتدا از ساعت ۱۶ فیلم به نمایش درمیآید و سپس از ساعت ۱۸ نشست نقد و بررسی با حضور بابک بهرامبیگی کارگردان فیلم و شبنم مقدمی بازیگر آن برگزار میشود.
وی در ادامه عنوان کرد: «یک روز طولانی» ساخته بابک بهرام بیگی و با بازی شبنم مقدمی و رضا بهبودی داستان فردی است به نام شاهین که پس از سالها به زادگاهش سفر کرده و در دوراهی اخلاقی قرار میگیرد که در آن مفهوم خوبی و بدی، اخلاقی و غیراخلاقی مشخص نیست.
این درحالیست که بهرام بیگی درباره فیلمش اشاره کرد: «وقتی پس از سالها به زادگاهت بر میگردی، همان جایی که کودکیات را سپری کردهای، تمام آن مکانها و آدمهایی که روزگاری برایت بزرگ و پراهمیت بودهاند و با خاطره آنها زندگی کردهای، دچار تغییر شدهاند و آن اهمیت و جذابیت گذشته را برایت ندارند و این تغییر خود را در روابط متقابل بیشتر بروز میدهد.»
شیراز از ۱۳ بهمن میزبان شانزدهمین جشنواره فیلم فجر
همچنین معاون سینمایی ارشاد فارس در خصوص پیش رو بودن اجرای جشنواره فیلم فجر در شیراز به خبرنگار مهر گفت: از ۱۳ تا ۲۳ بهمن ماه شیراز میزبان فیلم های بخش مسابقه سینمای سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر است.
مهدی رنجبر با بیان این که شیراز امسال به مدت ١٠ روز میزبان ٢٢ فیلم جشنواره فیلم فجر خواهد بود، اظهار داشت: این جشنواره با ٤ اکران روزانه در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پذیرای علاقهمندان به فیلم و سینما خواهد بود.
وی در خصوص زمان اکران این ٢٢ فیلم نیز گفت: زمانبندی اکران فیلمها هنوز مشخص نیست اما برای جلوگیری از فشردگی اکرانها در تلاش هستیم تا با رایزنی با وزارتخانه و همچنین سازمان امور سینمایی، اکران فیلمها را به صورت همزمان در دو سالن داشته باشیم.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در تشریح بیشتر این موضوع ابراز داشت: براساس تمهیدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان امور سینمایی، اکران فیلم صرفاً در سالنهایی با ظرفیت بیش از ٥٠٠ نفر امکانپذیر است و هر استان تنها میتواند در یک سالن اکران داشته باشد، اما با توجه به کثرت علاقهمندان به سینما در استان فارس، رایزنیهایی را با وزارتخانه و سازمان امور سینمایی انجام میدهیم که در صورت امکان، سالن دومی را به استان فارس اختصاص دهند که اگر مورد موافقت قرار گیرد به احتمال قوی سینما سعدی شیراز به عنوان سالن اکران فیلمهای فجر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تلاش برای امکان اکران در ۲ سالن سینمایی
رنجبر در همین زمینه، به تلاش شهرهای مشهد، اصفهان و تهران برای در اختیار گرفتن سالن دوم اشاره و خاطرنشان کرد: این قول را به مردم میدهیم که پس از تهران، اولین استانی باشیم که علاوه بر امکان اکران در ٢ سالن، برای نخستین بار جشنواره فیلم فجر را در یکی از شهرستانها نیز برگزار کنیم.
وی با توجه به نبود ظرفیت کافی به لحاظ استانداردهای وزارتخانه و سازمان سینمایی باعث شده تا حضور سینماهای خصوصی در جشنواره امکان پذیر نباشد، تهیه بلیت جشنواره را از طریق سایت سینماتیکت امکان پذیر دانست و گفت: امسال شاهد برگزاری جشنواره به مراتب پربارتر از سالهای قبل خواهیم بود چرا که فیلمهای ارائه شده به جشنواره به لحاظ کیفی و کمی در سطح بالایی قرار دارند. نکته حایز اهمیت دیگر این است که فیلمها به صورت همزمان با تهران در شیراز به نمایش درمیآیند و هیچ اکرانی را زودتر و یا دیرتر از تهران نخواهیم داشت.
رنجبر با بیان این که بیش از ٨٠ درصد فیلمهای جشنواره امسال در شیراز به نمایش درمیآید، اظهارداشت: امسال از ۱۳ تا ۲۳ بهمن هر روز ٢ فیلم در ٢ نوبت اکران می شود که مجموعاً هر روز ٤ اکران را تجربه خواهیم کرد. در عین حال رایزنیهای لازم برای حضور عوامل تولید فیلم همزمان با اکران در شیراز انجام میشود که امیدواریم توأم با برگزاری کارگاهها و ورکشاپهای آموزشی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، شیراز تاکنون ۱۵ دوره جشنواره فیلم فجر را میزبانی کرده و این شهر نخستین بار تمرکزگرایی را از این جشنواره سالانه سینمای ایران زدود.
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