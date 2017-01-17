جواد محمدی فشارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی‌رغم شعار فروشگاه‌های اینترنتی در مورد حمایت از تولید داخلی، جهت‌گیری کلان آن‌ها، به سمت فروش برندهای خارجی و کسب سود بیشتر است.

وی بیان داشت: همین منفعت طلبی موجب شده تا توجه به سبک زندگی اسلامی – ایرانی خیلی کم رنگ شود و با وجود اینکه مراکز فروش اینترنتی یکی از اهداف خود را ارائه محصول فاخر ایرانی معرفی می‌کنند و مدعی سبک زندگی ایرانی- اسلامی هستند، اما بخش عمده‌ای از محصولات آن‌ها به ‌ویژه پوشاک و زیورآلاتی که برای مشتری ایرانی تبلیغ می شود، اجناس خارجی است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد: اکثر کالاهای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق و از نوع بی کیفیت غربی است.

وی بیان داشت: برخلاف ادعای فروشگاه‌های اینترنتی، غالب محصولات این فروشگاه‌ها تولید داخل نیست که با فرهنگ و سبک زندگی جامعه ایرانی هم‌خوانی داشته باشد و به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده و به اقتصاد و فرهنگ لطمه وارد می کند.

محمدی فشارکی افزود: متأسفانه آن بخش از تولیداتی هم که به نام محصولات ایرانی عرضه می‌شود، بعضا در سبک ‌کاری خود، از برندهای خارجی کپی ‌برداری می‌کنند و مراکز فروش اینترنتی موجب شده تا علاوه بر رعایت نکردن سبک زندگی ایرانی – اسلامی که در مقام ادعا خود را پایبند به آن می‌دانند، خطوط قرمز را نیز نقض کنند.