  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان:

بیشتر محصولات فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

بیشتر محصولات فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق است

اصفهان- مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: اکثر کالاهای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق و از نوع بی کیفیت غربی است.

جواد محمدی فشارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علی‌رغم شعار فروشگاه‌های اینترنتی در مورد حمایت از تولید داخلی، جهت‌گیری کلان آن‌ها، به سمت فروش برندهای خارجی و کسب سود بیشتر است.

وی بیان داشت: همین منفعت طلبی موجب شده تا توجه به سبک زندگی اسلامی – ایرانی خیلی کم رنگ شود و با وجود اینکه مراکز فروش اینترنتی یکی از اهداف خود را ارائه محصول فاخر ایرانی معرفی می‌کنند و مدعی سبک زندگی ایرانی- اسلامی هستند، اما بخش عمده‌ای از محصولات آن‌ها به ‌ویژه پوشاک و زیورآلاتی که برای مشتری ایرانی تبلیغ می شود، اجناس خارجی است.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اعلام کرد: اکثر کالاهای فروشگاه‌های اینترنتی قاچاق و از نوع بی کیفیت غربی است.

وی بیان داشت: برخلاف ادعای فروشگاه‌های اینترنتی، غالب محصولات این فروشگاه‌ها تولید داخل نیست که با فرهنگ و سبک زندگی جامعه ایرانی هم‌خوانی داشته باشد و به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده و به اقتصاد و فرهنگ لطمه وارد می کند.

محمدی فشارکی افزود: متأسفانه آن بخش از تولیداتی هم که به نام محصولات ایرانی عرضه می‌شود، بعضا در سبک ‌کاری خود، از برندهای خارجی کپی ‌برداری می‌کنند و مراکز فروش اینترنتی موجب شده تا علاوه بر رعایت نکردن سبک زندگی ایرانی – اسلامی که در مقام ادعا خود را پایبند به آن می‌دانند، خطوط قرمز را نیز نقض کنند. 

کد مطلب 3879551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها