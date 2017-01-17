۱۷۱ فرصت شغلی در شهرستان بیجار ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سحری ظهر امروز در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه بیجار برگزار شد، به وظایف صندوق کارآفرینی اشاره کرد و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات خود اشتغالی و ایجاد اشتغال برای جوانان بیکار و تجهیز سپرده های خرد مردم و تلفیق آن با سپرده ها و اعتبارات دولتی از اهم وظایف صندوق کارآفرینی است.

وی شناسایی جوانان دارای شرایط، توانمند سازی و کمک به ایجاد کسب و کارهای خرد با محوریت فعالیت های کارآفرینانه را از دیگر اقدامات این صندوق دانست و بیان داشت: بیشتر فعالیت های این صندوق خود اشتغالی به صورت طرح های کارفرمایی و پشتیبان است.

سحری افزود: شناسایی بازار کار و تأمین مواد اولیه توسط پشتیبان طرح انجام می‌شود که زمینه‌ساز تسهیل در اجرای طرح و ایجاد اشتغال خواهد بود و برای این طرح ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی همچنین به طرح‌های کارفرمایی اشاره کرد و گفت: یک فرد می‌تواند طرحی را معرفی و برای افراد جویای کار اشتغال ایجاد کند که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای این طرح تسهیلات ارائه می‌شود.

مدیر صندوق کارآفرینی امید بیجار در بخش دیگری از سخنان خود از پرداخت تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی خوداشتغالی به مناطق محروم و روستایی خبر داد و گفت: برای مناطق محروم و روستایی که نمی‌توانند طرح‌های بزرگ اشتغالزایی را راه‌اندازی کنند وام‌های خوداشتغالی تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی کمک به سزایی خواهد کرد، اظهار داشت: اعتبارات اصلی کل شهرستان در سال جاری، یک میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان است که ما موفق شده‌ایم ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان آن یعنی ۱۷۱ درصد تاکنون جذب کنیم.

وی به میزان شغل های ایجاد شده با پرداخت تسهیلات خود اشتغالی در نیمه دوم سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: با پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، کارفرمایی و پشتیبان تعداد ۱۷۱ مورد شغل در این مدت از نیمه دوم امسال در بیجار ایجاد شده است.

سحری همچنین از پرداخت ۳۰ فقره تسهیلات ازدواج ۱۰ میلیون تومانی هم در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: افرادی که قصد سپرده‌گذاری دارند به شرط میانگین حساب، تا سقف ۲۰ میلیون تومان برای مغازه‌ها و ۱۵ میلیون تومان برای مشاغل خانگی تسهیلات ارائه می‌شود.

مدیر صندوق کارآفرینی امید شهرستان بیجار همچنین از جذب ۸۷۹ میلیون تومان برای۱۷۴ فقره منابع مردمی در سال ۹۵ خبر داد و گفت: افرادی که قبلا از تسهیلات خوداشتغالی استفاده کرده‌اند در صورتی که طرح آنها منجر به ایجاد شغل شده باشد، مشمول تسهیلات تشویقی مجدد برای توسعه طرح تا سقف ۱۰۰ تومان خواهد شد.