حل مسائل بانکی با آفریقا در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شاتا؛ محمدرضا نعمت زاده گفت: قاره آفریقا دومین قاره بزرگ دنیا با جمعیتی معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون نفر است که از همان ابتدای انقلاب اسلامی، اولویت اصلی ما توسعه روابط با کشورهای این قاره بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در شرایط بد تحریم نتوانستیم به طور مطلوب همکاری‌های همه جانبه اقتصادی و تجاری با کشورهای این قاره داشته باشیم، افزود: این مهم محقق نشده؛ لذا هم اکنون درصدد تجدید و توسعه همکاری‌های یاد شده هستیم.

به گفته نعمت زاده؛ در این میان توجه و اهتمام ویژه تمامی دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی بخش خصوصی به منظور فعال سازی پروژه‌های زیر بنایی و تجاری و همچنین اختصاص سهم در بازارهای آفریقا و عضویت در مجامع بین المللی این قاره، ضرورت تام می‌یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: رویه اکثر کشورهای دنیا بر مبنای تعامل و منافع دو سویه است که در این میان، جمهوری اسلامی می‌تواند بدون واسطه محصولات و کالاهای کشورهای آفریقایی را به طور مستقیم خریداری نموده و وارد کشور کنند و یا بالعکس، محصولات تولیدی، سایر مواد خام و خدمات فنی و مهندسی را با این کشورها به انجام رساند.

وی اضافه کرد: انجام سرمایه گذاری‌های مشترک، همچنین احداث واحدهای فرآوری صنعتی و معدنی به ویژه در بخش کشاورزی، مورد نیاز اکثر کشورهای آفریقایی است و به طور حتم می‌بایست بر روی این محورها نیز برنامه ریزی شود.

نعمت زاده در خصوص رفع مشکلات حمل و نقل به کشورهای آفریقا، تصریح کرد: برقراری خطوط هوایی و پروازهای منظم به کشورهای هدف آفریقایی، با تعاملات لازمی که با وزارت راه و شهرسازی خواهیم داشت، ‌باید به طور جدی حل شده و حداقل روزانه ۲ پرواز مستقیم به کشورهای یادشده از مقصد جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

وی افزود: روندی که در دنیا هم اکنون مرسوم است، همکاری‌ها و تعاملات شرکت‌های هواپیمایی با یکدیگر بوده که در این میان، کشور ترکیه می‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح شود، همچنین در خصوص برقراری و نظم دهی به خطوط کشتیرانی، ضمن فعال سازی بنادر کشور جهت تخلیه و بارگیری و حمل و نقل مسافر و تجار، برنامه ریزی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به ناکافی بودن حجم تجارت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آفریقایی، خاطرنشان کرد: با انجام یک سری اقدامات تجاری و پیاده سازی پروژه‌های مشترک، می‌توان سطح این مبادلات را ارتقا دهیم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه حل مسائل بانکی، داد و ستد و جابه جایی پول، زمان بر است، افزود: با انجام اقدامات سریع بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، همچنین مساعدت‌های صندوق توسعه ملی می‌توان این مانع را برطرف کرد.

وی در ادامه برای پیاده سازی روند فعالیت‌های تجاری با کشورهای قاره آفریقایی، گفت: ما درصددیم تا تسهیلات ارزی لازم برای صادر کنندگان را فرآهم نموده و با کمک‌های صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی معادل یک میلیارد یورو و قابل افزایش تا دو میلیارد دلار با نرخی بیش از ۲ و ۳ درصد عرف معمول، قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن توصیه به منظور عضویت در بانک توسعه آفریقایی، گفت: در صورت عدم عضویت در بانک مذکور، بسیاری از مناقصات بین المللی برگزار شده کشورهای آفریقایی، از دست رفته و فرصت لازم از پیمانکاران ایرانی گرفته می‌شود.