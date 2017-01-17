محمد بنیادی مسئول دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشورشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و دومین نشست اعضاء ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی در سازمان اوقاف برگزار شد.

براساس این گزارش در حاشیه این نشست با حکم رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی، محمد بنیادی به عنوان مسئول دبیرخانه این ستاد به مدت ۲ سال منصوب و فعالیت های خود را آغاز کرد.

در بخشی از این حکم همکاری با اعضاءکمیته های ستادوارائه برنامه و طرح درجهت گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف قرآنی از جمله وظایف این دبیرخانه دانسته شده است.

محمد بنیادی استاد و قاری ممتاز قرآن کریم، عضویت در شورای عالی قرآن، عضویت در دفتر طبع و نشرقرآن جمهوری اسلامی ایران، دبیر هیات قرآنی سراسر کشور و داوری مسابقات بین المللی و کشوری قرآن و... ، را در کارنامه خود دارد.