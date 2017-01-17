پشتیبانی از ولایت فقیه ضامن حفظ نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تجدید میثاق اعضای این ستاد با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی و در جمع خبرنگاران اظهار داشت:همانطور که مقام معظم رهبری به درستی اشاره فرمودند، انقلاب اسلامی ایران بی نام امام خمینی(ره) در هیچ کجای دنیا شناخته نمی شود.

وی با اشاره به این نکته که امروز ملت ایران مدیون تفکر امام راحل است، افزود:امروز همه ما مدیون تفکر امام راحل هستیم و نام امام خمینی(ره) با انقلاب اسلامی عجین شده است.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به گسترش روزافزون آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز آن چیزی که بیش از همه موضوعات از اهمیت برخوردار بوده، صدور انقلاب اسلامی ایران به نقاط مختلف جهان است.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: امروز می توان به خوبی پیام های انقلاب اسلامی را در کشورهایی نظیر بحرین، یمن، عراق و سوریه مشاهده کرد که این امر به برکت اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری است.

وی پیروزی از ولایت را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: همانطور که امام راحل فرمودند باید ملت ایران پشتیبان ولایت فقیه باشند تا به مملکت اسلامی آسیبی وارد نشود.