ورامین زیر قدمهای راهپیمایان ۱۵خرداد متبرک شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم راهپیمایی ۱۵ خرداد در ورامین با حضور مقامات و مدیران کشوری، استانی و شهرستانی و جمعی از اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

مردم ولایتمدار و شهیدپرور ورامین از ساعت ۱۰ صبح سه شنبه و همزمان با سالگرد قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲، از میدان امام حسین (ع) این شهر به سوی مسجد جامع تاریخی ورامین حرکت کرده و با سر دادن شعارهایی یاد و خاطره شهدای این قیام را زنده نگاه داشتند.

مردم مؤمن و انقلابی ورامین در مسیر راهپیمایی شعارهایی همچون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «۱۵ خرداد ورامین بود. شعار مردم همگی دین بود» و… سر داده و خشم و انزجار خود را از هرگونه ظلم و ستم اعلام داشته و بر تداوم راه نورانی شهدای ۱۵ خرداد تاکید کردند.

راهپیمایان که کفن پوش بوده و تصاویری از امام راحل و رهبری، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید ابراهیم رئیسی و دیگر شهدای خدمت در دست داشتند، پلاکاردهایی با مضامین ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی حمل می‌کردند.

فرهنگ عاشورا عامل پیروزی انقلاب اسلامی در تمام عرصه‌ها

یکی از شرکت کنندگان جوان راهپیمایی ۱۵ خرداد در ورامین به خبرنگار مهر گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس علیرغم همه دشمنی‌هایی که بود، ما سربلند بیرون آمدیم.

وی که رضا نام داشت، افزود: عامل حفاظت از انقلاب و کشور ما ماجرای کربلا و عاشورا است، که در ۱۵ خرداد، در پیروزی انقلاب اسلامی و نیز هشت سال دفاع مقدس عامل پیروزی ما شد.

این جوان انقلابی با بیان اینکه هرچه امروز داریم از برکت کربلا و اباعبدالله است، گفت: در ۱۵ خرداد نیز به تبع ماجرای کربلا شاهد قیام در این منطقه بودیم، سخنرانی حضرت امام (ره) روز عاشورا بود و روز بنی اسد مردم برای دفاع از ولایت حرکت کردند.

جوان دیگری که در کنار رضا در راهپیمایی ۱۵ خرداد حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: امروز آمدیم تا بگوییم، راه شهید رئیسی و شهدای خدمت همان راه نورانی ۱۵ خرداد و حرکت عاشورا بود و ما نیز این راه را ادامه می‌دهیم.

وی گفت: خبر دستگیری حضرت امام در ۱۵ خرداد ۴۲ به مناطق بسیاری از کشور رسید، اما واکنش همه مردم و همه مناطق یکسان نبود و مردم در این منطقه به واسطه ولایتمداری و عشق به مرجعیت و ولایت جان خود را کف دست گرفته و وارد میدان شدند.

مردم ورامین در ۱۵ خرداد بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است برای حمایت از امام قیام کردند

این جوان با بیان مردم ورامین بدون آنکه بدانند، چه اتفاقی برایشان می‌افتد، در دفاع از ولایت وارد میدان شدند، گفت: روز ۱۵ خرداد شباهت زیادی با عاشورا داشت، چرا که هیچکس نمی‌دانست، قرار است، چه اتفاقی برایش بیفتد و فقط می‌دانستند، یک امام برحق در حرکتی علیه طاغوت و شبیه به عاشورا دستگی رشده است.

مردم ورامین با حضور یکپارچه و باشکوه در راهپیمایی ۱۵ خرداد بار دیگر صحنه‌هایی حماسی به نمایش گذاشتند و صحنه‌های غرور آفرینی از تداوم عشق به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت را به تصویر کشیدند و ثابت کردند که گذر زمان آنان را از آنچه پدارانشان به یادگار گذاشته اند، دور نخواهد کرد.

برخی از راهپیمایان کفن به تن داشتند، تا این واقعیت را یادآوری کنند که مردم این دیار همیشه آماده اهدا جان در راه اسلام هستند و تهدیدهای دشمنان قسم خورده نظام، در دل آنان هراسی وارد نمی‌کنند.

قرار است که حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس اول دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان ورامین سخنرانی کند.

در جریان قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ هفت جوان ورامینی به نام‌های سیدمرتضی طباطبایی، حسن خانی، عزت الله رجبی، امیرهوشنگ معصومشاهی، جعفر عرب مقصودی، مسیب مهابادی و ابوالقاسم اردستانی در اعتراض به دستگیری حضرت امام خمینی (ره)، به دست نیروهای رژیم شاهنشاهی به شهادت رسیدند.