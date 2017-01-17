حضور زنان در ورزشگاه تأثیر منفی بر حفظ شأن و کرامت آنها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مازنی با اشاره به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها، گفت: حس «احترام ویژه» را باید دلیل مخالفت مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها دانست چرا که آن‌ها معتقدند حضور بانوان در این فضاها شأن و جایگاه رفیع‌شان را دچار آسیب می‌کند، در واقع زنان از احترام و منزلتی ویژه‌ای در نگاه مردان جامعه به ویژه علما و فضلای حوزه‌های علمیه برخوردار هستند اما از طرفی برخی معتقدند حضور زنان در ورزشگاه نه تنها موجب کاهش منزلت آن‌ها نمی‌شود بلکه پایبندی بیشتر مردان را به اخلاقیت در فضاهای ورزشی به دنبال دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بارها دیده شده مردان درگیری‌ها و نزاع‌های خیابانی خود را به دلیل حضور خانواده‌های‌شان رها کردند، درواقع این رفتار نشان از فرهنگ احترام به زنان در جامعه است.

وی در حالی که معتقد است دو جریان مخالف و موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها باید با یکدیگر به بحث و گفتگو بنشینند تا به اجماع و توافق نظر برسد، به خانه ملت گفت: صد البته صدا و سیما نقش بسزایی در ایجاد فضای مناسب برای حل و فصل این موضوع دارد چراکه می‌تواند این مباحث را در قالب برنامه‌های گفتگو به چالش کشیده و فضا را برای ایجاد یک قانون -که فردی نتواند متعرض آن باشد- محیا کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصا معتقد است؛ حضور زنان در ورزشگاه تأثیر منفی بر حفظ شأن و کرامت آن‌ها نخواهد داشت به شرط آنکه با بررسی تفاوت دیدگاه‌ها و دستیابی به یک اجماع نظر راه‌حل‌های قانونی برای این مهم پیش‌بینی شده، همچنین برنامه‌های فرهنگی برای ارتقاء سطح اخلاقی ورزشگاه‌ها دنبال شود.