به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: پیرو اطلاعیه های قبلی این سازمان به استحضار مردم شریف و همچنین به اطلاع کلیه شرکت های تولیدکننده و عرضه کننده خودرو می رساند :

بر اساس ماده(۵) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۵ هیات وزیران، پیش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتشار هر گونه آگهی و تبلیغات، مبنی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع و پیگرد قانونی دارد.

در این ارتباط، یادآور می شود، اشخاص حقیقی و حقوقی که فاقد نمایندگی رسمی هستند؛ به هیچ وجه مجاز به عرضه خودرو در قالب پیش فروش نیستند.

بر این اساس، به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات شرکت های عرضه کننده خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو درخواست می نماید تا از هرگونه انعقاد قرارداد در قالب پیش فروش خودرو و یا پرداخت وجه به شرکتهایی که فاقد مجوز پیش فروش صادره از وزارتخانه مذکور هستند، اکیداً خودداری نمایند.

خاطر نشان می سازد؛ ارائه مجوزهایی از قبیل پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط، گواهی نمایندگی رسمی از مرکز اصناف و بازرگانان به هیچ عنوان، به منزله مجوز برای پیش فروش خودرو تلقی نمی گردد.

شماره تلفن ۲۲۰۵۸۵۶۰ برای پاسخگویی به اصالت آگهی صادره و سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی این سازمان با شماره تلفن ۱۲۴ در سراسر کشور، آماده دریافت و رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی در این زمینه است.