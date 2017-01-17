روی آوردن باندهای تکدی گری به سوء استفاده از کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، «رضا قدیمی» دوشنبه شب در برنامه زنده «تهران ۲۰» با اشاره به تغییر رویکرد باندهای تکدی گری در پایتخت گفت: «با اجرای طرح برخورد با متکدیان، رویکرد سرباندهای تکدی گری در تهران نیز تغییر یافته است و آنان در پی تشدید برخورد شهرداری با متکدیان بزرگسال، به سوء استفاده از کودکان برای تکدی گری روی آورده اند.

قدیمی با اشاره به این که طبق قانون، سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران فقط مجاز به برخورد با متکدیان بالای ۱۸ سال است، افزود:« این اتفاق، سبب شده است که سرکرده های باندهای تکدی گری، به استثمار کودکان و نوجوانان روی بیاورند و با سوء استفاده از احساسات مردم، از ماهانه رقمی بین ۴۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان با سوء استفاده از همین کودکان، درآمد کسب کنند.»

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، همچنین از مردم خواست برای گسستن چرخه درآمد باندهای تکدی گری از کودکان، از پرداخت وجه نقد به آنان پرهیز کنند و با هدیه یک میوه، یک لقمه یا هر خوراکی دیگری، اجازه سوء استفاده از کودکان را به باندهای تکدی گری در شهر ندهند.

قدیمی همچنین با اشاره به برخوردهای مردم در هنگام ساماندهی این کودکان توسط گشت های شهرداری تهران، گفت:«بعضی از همشهریان ما با احساسات پاک خود، دچار سوء تفاهم می شوند و فکر می کنند انتقال این کودکان از سرچهارراه به مراکز پرتو شهرداری تهران، نوعی برخورد سلبی و خشن با این کودکان و به نوعی شبیه بازداشت آنان است. در حالی که شهرداری تهران به دنبال انتقال این کودکان به فضاهای ویژه فراهم شده برای آنان و تحت پوشش قراردادن این کودکان و خانواده های آنان است.»

وی در پایان از شهروندان تهرانی خواست در صورت مشاهده کودکان متکدی در چهارراه ها و معابر، ضمن تماس با شماره ۱۳۷، ماموران سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران را در ساماندهی و ارائه خدمات به کودکان در معرض آسیب تهرانی یاری دهند.