سالن های ورزشی حاشیه شهر مشهد اغلب اوقات تعطیل هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدیری طرقی ظهر سه شنبه در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد: بیشتر سالن های ورزشی حاشیه شهر مشهد از دسترس شهروندان خارج شده اند و اغلب تعطیل هستند.

وی استفاده‌های موقت و انحصاری از برخی سالن‌های ورزشی در شهر مشهد را نشان از ضعف مدیریت ورزش استان دانست و ادامه داد: معاونت فرهنگی شهرداری باید در این موارد ورود پیدا کند و مشخص شود چرا این سالن ها در اختیار شهرندان نیستند.

عضو کمیسیون ساماندهی حاشیه شهر شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: در سال های اخیر سالن ها و مجموعه های ورزشی ای در مناطق حاشیه شهر ایجاد شده که کمیسیون حاشیه شهر شورا از تعداد ۱۹ مجموعه بارزسی به عمل آورد و مشخص شد که در اغلب اوقات تعطیل هستند.

وی با اشاره به گزارش معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در خصوص احداث سالن‌های ورزشی توسط سازمان ها و ادارات دولتی گفت: از این گزارش می‌توان دریافت که در حال حاضر سازمان‌های بسیاری با استفاده از منابع ملی اقدام به ایجاد فضاهای ورزشی برای خود کرده و از در اختیار گذاشتن آن به مردم امتناع می‌کنند.

قدیری طرقی با بیان اینکه مدیریت ورزش استان در بحث به‌کارگیری این سازه‌ها و فضاهای ورزشی از خود ضعف نشان داده، بیان کرد: این در حالی است که از فضاهای ورزشی سطح شهر همه باید به صورت یکسان بهره مند باشند.