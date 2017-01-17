۱۸۰ نیرو در سازمان مدیریت پسماند سمنان فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، علی پیوندی با بیان اینکه در سال ۹۱ شهر سمنان برای نظافت و خدمات رسانی و پاکیزگی سطح شهر به ۱۴۲ منطقه تقسیم بندی شد که این امر موجب رضایتمندی و خدمات بیشتر برای شهروندان را به همراه داشت ، افزود: این سازمان موفق به اجرای طرح پاکبان محله نیز شده و با دارا بودن ۱۱ دستگاه تمام مکانیزه شهر را با تکنولوژی روز نظافت و رفت و روب می کند و از سوی دیگر این ماشین آلات در چهار سال اخیر خریداری شده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ سطل زباله در شهر نصب است و سازمان دربرنامه آتی در نظر دارد که ازبهمن ماه برای زیبا سازی شهری کاورها را رنگ آمیزی کند.

مدیرعامل سازمان پسماند شهری شهرداری سمنان گفت: این سازمان در نظر دارد با حرکت به سوی مکانیزه شدن برای خدمات باکیفیت، سریع و آسان و حفظ جان پاکبانان در برابر خطرات جانی در بلوارهای اصلی و فرعی، در سال جدید دو دستگاه مینی جاروب شهری خریداری کند تا سطح معابر و پیاده روها و همچنین برای فضاهای بسته که امکان رفت و آمد خودروی رفت وروب نیست مانند بازارها توسط این دستگاه نظافت شود.

پیوندی افزود: طبق طرح جامع مدیریت شهری این مدیریت پسماندهای عفونی و غیر عفونی است، زباله های غیر عفونی پس از حمل در سایت در ۳۵ کیلومتری شهر سمنان و در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتاری با خصوصیات فارغ از پوشش گیاهی و عدم آب زیر زمینی و عدم مجاورت روستا در اطراف آن و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل محیط زیست سمنان به صورت بهداشتی دفن می شوند.

مدیرعامل سازمان پسماند شهری شهرداری سمنان گفت: از اقدامات دیگر سازمان آموزش تفکیک زباله از مبدأ که در سال ۹۲ تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش نوشته شد و این آموزش توسط پنج نیروی آموزشگر همه ساله از اول مهر برای ۱۸ هزار دانش آموز پیش بینی و انجام می شود و در زمینه آموزش سازمان توانسته از سال ۹۱ که تفکیک زباله از مقدار چهار درصد تفکیک زباله در سطح شهر را به ۳۳ درصد افزایش دهد.

پیوندی افزود: هم اکنون ۱۱ کانکس بازیافت در سطح شهر فعال است که شهروندان با تفیکیک زباله های خشک خود را می توانند به همکارانمان که در این غرفه ها از ساعت هشت صبح حضور دارند تحویل داده در ازای آن وجه، کارت شارژ، مواد شوینده و لوازم التحریر دریافت و با ثبت نام در قرعه کشی ماهانه نیز شرکت کنند.