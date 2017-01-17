مذاکره مجدد درباره «برجام»، سوءتفاهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «هلگا اشمیت» معاون «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی مذاکره مجدد درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» را غیر قابل انجام توصیف کرد.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره اعلام کرد: این سوءتفاهم وجود دارد که می‌ توان درباره این توافق به مذاکره مجدد پرداخت؛ اما این اقدام قابل انجام نیست.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشتر با انتقاد از برجام، از مذاکره مجدد برای رسیدن به یک توافق بهتر درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران سخن گفته بود.