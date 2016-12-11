https://mehrnews.com/xGJyq ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰:۵۳ کد مطلب 3847695 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰:۵۳ نتانیاهو: پیشنهاداتی برای ترامپ جهت لغو برجام دارم نخستوزیر رژیم صهیونیستی در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سیبیاس»گفت: در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیسجمهور منتخب آمریکا از وی خواهد خواست که توافق هستهای با ایران را بر هم بزند. . کد مطلب 3847695 کپی شد مطالب مرتبط اهمیت زبان اشاره ترامپ و نتانیاهو در تعیین سیاستهای خاورمیانه آمریکا و اسرائیل ماموریت بزرگی برای مقابله با ایران دارند ترامپ: خواست ایران برای نابودی اسرائیل در دولت من اتفاق نمیافتد نتانیاهو به کمک ۷۵ میلیون دلاری ترامپ به تل آویو اذعان کرد ترامپ: برجام، وحشتناک است/ ایران به جای تشکر از آمریکا جسور شده است تیم بازنگری برجام از سوی ترامپ فعال شده است پاره کردن توافق هسته ای باعث ایجاد بحران خواهد شد مذاکره مجدد درباره «برجام»، سوءتفاهم است برچسبها برجام دونالد ترامپ نتانیاهو
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