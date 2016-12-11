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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰:۵۳

نتانیاهو: پیشنهاداتی برای ترامپ جهت لغو برجام دارم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سی‌بی‌اس»گفت: در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا از وی خواهد خواست که توافق هسته‌ای با ایران را بر هم بزند.

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کد مطلب 3847695

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