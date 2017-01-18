به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی فردا پنج شنبه به لرستان سفر می کند تا ضمن بازدید و افتتاح چند طرح تولیدی و صنعتی لرستان از آخرین روند اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی این استان مطلع شود.

افتتاح کارخانه سنگ بری مدرن در شهرستان ازنا، حضور در مراسم آغاز به کار فاز دوم کارخانه دارو سازی «بایر افلاک» و بازدید از کارخانه فروآلیاژ ازنا از جمله برنامه های وزیر کشور در لرستان خواهد بود.

همچنین حضور در همایش «بانوان و اقتصاد مقاومتی» و جلسه اقتصاد مقاومتی از دیگر برنامه های رحمانی فضلی وزیر کشور در لرستان خواهد بود.