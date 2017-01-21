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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۴

دبیر هیئت بدمینتون استان‌همدان خبر داد:

دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی جوانان

دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی جوانان

همدان-دبیر هیئت بدمینتون استان‌همدان گفت: بدمینتون باز همدانی برای کسب آمادگی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی دهه فجر به اردوی آمادگی تیم ملی جوانان دعوت شد.

علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی جوانان اظهار داشت: فدراسیون بدمینتون کشور ۷ بازیکن در رده سنی جوانان را به اولین مرحله اردوی آمادگی نفرات منتخب برای حضور در بیست و ششمین دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر دعوت کرد.

وی افزود: در بین اسامی دعوت‌شده به اردوی تیم ملی نام امیر جباری بدمینتون باز ملی‌پوش همدانی نیز دیده می‌شود.

دبیر هیئت بدمینتون استان‌همدان با اشاره به اردوی تیم ملی گفت: این بازیکنان تا دهم بهمن در سالن بدمینتون شهرستان زنجان زیر نظر مرتضی ولی دروی سرمربی تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان به تمرین خواهند کرد.

صفی زاده خاطرنشان کرد: بیست و ششمین دوره مسابقه‌های بین‌المللی بدمینتون دهه فجر در روزهای ۲۱ تا ۲۴ بهمن با حضور بدمینتون بازان داخلی و خارجی در تهران برگزار می‌شود.

وی بابیان اینکه امیر جباری از استعدادهای درخشان بدمینتون همدان است، بیان کرد: جباری در حال حاضر کاپیتان تیم ملی جوانان کشور بوده و چندین دوره قهرمانی در رده‌های سنی مختلف را نیز کسب کرده است.

دبیر هیئت بدمینتون استان‌همدان عنوان کرد: وجود همچنین استعدادهای درخشانی در بدمینتون همدان به‌طورقطع در آینده باعث پیشرفت روزافزون بدمینتون ما خواهد شد.

کد مطلب 3880738

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