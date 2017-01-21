علیرضا صفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دعوت بدمینتون باز همدانی به اردوی تیم ملی جوانان اظهار داشت: فدراسیون بدمینتون کشور ۷ بازیکن در رده سنی جوانان را به اولین مرحله اردوی آمادگی نفرات منتخب برای حضور در بیست و ششمین دوره مسابقات بینالمللی بدمینتون دهه فجر دعوت کرد.
وی افزود: در بین اسامی دعوتشده به اردوی تیم ملی نام امیر جباری بدمینتون باز ملیپوش همدانی نیز دیده میشود.
دبیر هیئت بدمینتون استانهمدان با اشاره به اردوی تیم ملی گفت: این بازیکنان تا دهم بهمن در سالن بدمینتون شهرستان زنجان زیر نظر مرتضی ولی دروی سرمربی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان به تمرین خواهند کرد.
صفی زاده خاطرنشان کرد: بیست و ششمین دوره مسابقههای بینالمللی بدمینتون دهه فجر در روزهای ۲۱ تا ۲۴ بهمن با حضور بدمینتون بازان داخلی و خارجی در تهران برگزار میشود.
وی بابیان اینکه امیر جباری از استعدادهای درخشان بدمینتون همدان است، بیان کرد: جباری در حال حاضر کاپیتان تیم ملی جوانان کشور بوده و چندین دوره قهرمانی در ردههای سنی مختلف را نیز کسب کرده است.
دبیر هیئت بدمینتون استانهمدان عنوان کرد: وجود همچنین استعدادهای درخشانی در بدمینتون همدان بهطورقطع در آینده باعث پیشرفت روزافزون بدمینتون ما خواهد شد.
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