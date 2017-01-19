بدمینتون باز کردستانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون هفت بدمینتون باز منتخب استان های کشور جهت حضور در بیست و ششمین دوره مسابقه های بین المللی بدمینتون جام فجر به اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان مردان کشور دعوت شدند.

مهران شهبازی بدمینتون باز کردستانی از سوی سرمربی تیم ملی همراه با سروش اسکندری و علیرضا قاسمی از زنجان، فرزین خانجانی و آرمین زکی زاده از تهران، حسن متقی از گیلان، مسعود پیروزی از گلستان در این مرحله از اردو حضور دارند.

این ورزشکار کردستانی در خرداد ماه سال ۹۳ در مسابقات بین المللی بدمینتون کنیا که با حضور ۱۳ تیم خارجی برگزار شد توانست در بخش دو نفره مقام دوم را به خود اختصاص دهد.

اردوی تیم ملی بدمینتون بزرگسالان کشور در روزهای دوم تا ۸ دی ماه زیر نظر صادق کرباسی سرمربی در سالن بدمینتون جزیره کیش برگزار می شود .

بیست و ششمین دوره مسابقه های بین المللی بدمینتون جام فجر در روزهای ۲۱ لغایت ۲۴ بهمن ماه با حضور بدمینتون بازان داخلی و خارجی در تهران برگزار می شود.