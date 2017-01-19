به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در بدو ورود به خرم آباد در گفتگو با رسانه ها گفت: توفیق شد امروز در خدمت مردم خوب لرستان باشیم.

وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه من مدیر این استان در حوزه اقتصاد مقاومتی هستم دوره های کوتاهی به لرستان می آیم تا در جریان مشکلات و کارهای صورت گرفته در این حوزه باشم، تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در لرستان صورت گرفته که در جلسه امروز بیان می شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از جلسات امروز در لرستان جلسه با بانوان فعال حوزه اقتصاد خواهد بود، اظهار داشت: بنا داریم گروه عظیم بانوان را که نقش مهمی در حوزه تولید دارند، به صورت ویژه مورد حمایت و مساعدت قرار دهیم.