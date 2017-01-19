  1. استانها
  2. لرستان
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۹:۱۲

وزیر کشور:

بانوان فعال در حوزه اقتصاد مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند

بانوان فعال در حوزه اقتصاد مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند

خرم آباد- وزیر کشور گفت: بنا داریم بانوان فعال در حوزه اقتصاد را مورد حمایت دولت قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در بدو ورود به خرم آباد در گفتگو با رسانه ها گفت: توفیق شد امروز در خدمت مردم خوب لرستان باشیم.

وی با بیان اینکه باتوجه به اینکه من مدیر این استان در حوزه اقتصاد مقاومتی هستم دوره های کوتاهی به لرستان می آیم تا در جریان مشکلات و کارهای صورت گرفته در این حوزه باشم، تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در لرستان صورت گرفته که در جلسه امروز بیان می شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از جلسات امروز در لرستان جلسه با بانوان فعال حوزه اقتصاد خواهد بود، اظهار داشت: بنا داریم گروه عظیم بانوان را که نقش مهمی در حوزه تولید دارند، به صورت ویژه مورد حمایت و مساعدت قرار دهیم.

کد مطلب 3881334

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها