۹۵ درصد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان اجرایی شد

محمد همتیان در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرایی شدن ۹۵ درصد مصوبات جلسات و کارگروه ها ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان خبرداد و ابراز داشت: در راستای فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه بازدیدهای میدانی توسط استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی به صورت مستمر در حال پیگیری است و باید گفت تاکنون ۴۶نشست کارگروه رفع موانع تولید برای بررسی آخرین وضعیت تولید داخلی استان در دو بخش کشاورزی و دامپروری و صنعت و معدن تشکیل شده است.

وی افزود: خوشبختانه در راستای رفع موانع تولید استان سمنان اقدامات خوبی انجام شد که این امر امروز با ارتقای اشتغال و رفع موانع تولید همراه است چراکه همواره این هدف را دنبال می کنیم تا آمارهای منعکس شده کیفی و دقیق باشد که در ارائه گزارش با در دست داشتن آمار تحلیلی و مقایسه ای و شناخت نقاط ضعف و قوت پیشنهاداتی را ارائه دهیم که در نهایت در اخذ تصمیات به نتیجه مطلوب برسیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی توسعه منابع استاندار سمنان ابراز داشت: با گزارش هایی که توسط دستگاه های اجرایی ارائه شد خوشبختانه از نظر رقابت جزو استان های اول یا دوم کشور هستیم و تلاش شد تا ضمن حفظ جایگاه بتوانیم این رتبه برتر را ارتقا دهیم.

همتیان تصریح کرد: استان سمنان بین ۴۵ منطقه که ۳۱منطقه آن استان های کشور و مابقی در زمره مناطق آزاد هستند حائز رتبه چهارم از نظر بررسی پرونده های بهین یاب ویژه پرداخت تسهیلات رونق تولید را دارد.

وی تاکید کرد: از آثار مثبت برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، افزایش اشتغال و ارتقای تولید در استان است که این امر طی سال های آتی با پیگیری های مستمر اثر مطلوب خود را در چرخه اقتصاد استان خواهد گذاشت چرا که هدف ما برداشتن موانع و استفاده از ظرفیت های منطقه است.