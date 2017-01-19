خواب جدید دولت برای یارانه بگیران/احتمال افزایش یارانه نقدی

احد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح دولت برای اجرای هدفمند پروژه پرداخت یارانه نقدی، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است قبل از حذف یارانه هر خانوار، نسبت به اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامکی اقدام کند که در این زمینه از ابتدای شهریور ماه امسال به تدریج اطلاع رسانی به برخی خانوارها به منظور حذف یارانه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، افزود: قرار نیست یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شود از همین رو از اوایل سال گذشته تاکنون ۴ میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی خارج شدند و تا پایان امسال نیز به صورت تدریجی یارانه تعدادی از خانوارها قطع می شود.

رستمی افزود: از شهریور ماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار شناسایی شده و طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده به سرپرستان خانواری که مشمول حذف یارانه نقدی می‌شوند پیامک ارسال خواهد شد.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با تاکید بر اینکه پیش از قطع یارانه هر خانوار از طریق سامانه پیامکی، به آنها اطلاع رسانی می‌شود ادامه داد: این خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت www.yaraneh۱۰.ir و وارد کردن کدملی و شماره حساب سرپرست خانوار اعتراض و دلایل خود را نسبت به حذف یارانه نقدی اعلام کنند در صورتی که اعتراض آنها مورد تایید واقع شد، پرداخت یارانه به این خانواده‌ها ادامه دارد، اما در صورتی که مستحق دریافت یارانه نقدی نباشند و دلایل آنها نیز مورد تایید قرار نگیرد، یارانه این خانواده‌ها قطع خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت رفاه در پاسخ به این سوال که یارانه بسیاری از افراد در شرایطی که مستحق دریافت هستند از سال گذشته به تدریج حذف شده است؛ آیا امکان اعتراض برای این خانوارها فراهم شده است؟ گفت: این افراد نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مذکور دلایل حذف خود را مشاهده و اعتراض خود را نیز اعلام کنند؛ پس از حدود ۱۰ روز کارشناسان مربوطه بعد از بررسی این اعتراض ها با آنها تماس خواهند گرفت.

آیین نامه افزایش یارانه نقدی نیازمندان تهیه شد

رستمی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه نیازمندان خبرداد و افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تامین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در لایه بعد سیاست‌های بیمه ای برای توانمندسازی این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است به طوری که افراد بیکار این خانواده‌ها بتوانند در جهت اشتغال توانمند شوند.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد.

رستمی با بیان اینکه بر اساس این آیین نامه یارانه خانواده های نیازمند اساس نیاز و بُعد خانوار افزایش خواهد یافت و این یک رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است، تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در وزارت رفاه درباره معیارها و ملاک شناسایی و حذف یارانه نقدی گفت: در این زمینه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان به روزرسانی شده که از طریق آن دارایی های خانواده ها مانند املاک، خودرو، مسافرت های خارجی، اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اطلاعات درآمدی با استعلام از سازمان های تامین اجتماعی و بازنشستگی با کمترین درصد خطا تخمین زده می شود.