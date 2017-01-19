  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۲

راه اعتراض برای حذف شدگان باز شد؛

خواب جدید دولت برای یارانه بگیران/احتمال افزایش یارانه نقدی

خواب جدید دولت برای یارانه بگیران/احتمال افزایش یارانه نقدی

یک مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات فرایند حذف یارانه نقدی خانوارها، از امکان ثبت اعتراض خانواده‌هایی که یارانه نقدی آنها قطع شده است، خبرداد.

احد رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات طرح دولت برای اجرای هدفمند پروژه پرداخت یارانه نقدی، گفت: بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است قبل از حذف یارانه هر خانوار، نسبت به اطلاع رسانی از طریق سامانه پیامکی اقدام کند که در این زمینه از ابتدای شهریور ماه امسال به تدریج اطلاع رسانی به برخی خانوارها به منظور حذف یارانه آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند، افزود: قرار نیست یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شود از همین رو از اوایل سال گذشته تاکنون ۴ میلیون نفر از شمول دریافت یارانه نقدی خارج شدند و تا پایان امسال نیز به صورت تدریجی یارانه تعدادی از خانوارها قطع می شود.

رستمی افزود: از شهریور ماه امسال شماره همراه سرپرستان خانوار شناسایی شده و طی ۱۵ تا ۲۰ روز آینده به سرپرستان خانواری که مشمول حذف یارانه نقدی می‌شوند پیامک ارسال خواهد شد.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه با تاکید بر اینکه پیش از قطع یارانه هر خانوار از طریق سامانه پیامکی، به آنها اطلاع رسانی می‌شود ادامه داد: این خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت www.yaraneh۱۰.ir و وارد کردن کدملی و شماره حساب سرپرست خانوار اعتراض و دلایل خود را نسبت به حذف یارانه نقدی اعلام کنند در صورتی که اعتراض آنها مورد تایید واقع شد، پرداخت یارانه به این خانواده‌ها ادامه دارد، اما در صورتی که مستحق دریافت یارانه نقدی نباشند و دلایل آنها نیز مورد تایید قرار نگیرد، یارانه این خانواده‌ها قطع خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت رفاه در پاسخ به این سوال که یارانه بسیاری از افراد در شرایطی که مستحق دریافت هستند از سال گذشته به تدریج حذف شده است؛ آیا امکان اعتراض برای این خانوارها فراهم شده است؟ گفت: این افراد نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مذکور دلایل حذف خود را مشاهده و اعتراض خود را نیز اعلام کنند؛ پس از حدود ۱۰ روز کارشناسان مربوطه بعد از بررسی این اعتراض ها با آنها تماس خواهند گرفت.

آیین نامه افزایش یارانه نقدی نیازمندان تهیه شد

رستمی با اشاره به سیاست‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش یارانه نیازمندان خبرداد و افزود: این وزارتخانه در نظر دارد تامین اجتماعی چند لایه را برای آحاد جامعه در نظر بگیرد. در این زمینه یارانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای دارای مستمری پایین و خانوارهایی که فرد شاغل در این خانواده ها وجود ندارد یا درآمد خانوار بسیار پایین است، افزایش پیدا می کند و تحت پوشش درمان رایگان قرار خواهند گرفت.

وی افزود: در لایه بعد سیاست‌های بیمه ای برای توانمندسازی این خانواده‌ها در نظر گرفته شده است به طوری که افراد بیکار این خانواده‌ها بتوانند در جهت اشتغال توانمند شوند.

مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: آیین نامه‌های مربوط به افزایش یارانه نقدی نیازمندان و سیاست‌های چند لایه حمایتی آماده شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی دولت در مرحله بررسی قرار دارد.

رستمی با بیان اینکه بر اساس این آیین نامه یارانه خانواده های نیازمند اساس نیاز و بُعد خانوار افزایش خواهد یافت و این یک رقم بین خانواده‌های مختلف متغیر است، تصریح کرد: در حال حاضر ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت می شود.

این مقام مسئول در وزارت رفاه درباره معیارها و ملاک شناسایی و حذف یارانه نقدی گفت: در این زمینه پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان به روزرسانی شده که از طریق آن دارایی های خانواده ها مانند املاک، خودرو، مسافرت های خارجی، اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اطلاعات درآمدی با استعلام از سازمان های تامین اجتماعی و بازنشستگی با کمترین درصد خطا تخمین زده می شود.

کد مطلب 3881434
محمد جندقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سونیا IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      یارانه من و مادرم ازخردادماه 95 قطع شده نه پیامکی ارسال شد قبلش نه امکان ورود به سایت ثبت اعتراض وجوددارد و نه اطلاع از دلیل قطع یارانه با فرمانداری و استانداری هم تماس گرفته شد و تنها کانال ارتباطی را سایت yaraneh10معرفی می کنندکه جوابگو نیست
    • یاسر IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بله . نزدیک انتخابات شده و موقع توجه به مردم !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • میثم IR ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دم انتخابات یارانه را زیاد کنید و بعد که انتخاب شدین کلا قطعش کنین.مگر 8 سال نیست که طرفداران دولت کنونی دارند یارانه و یارانه بگیران را مسخره می کنن؟
    • علیرضا سعیدی نشاط IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام. یارانه اینجانب بدون اینکه اطلاع رسانی شود 3 ماه پیش قطع شده که پس از ثبت اعتراض دلیلش را داشتن آپارتمان 84 متری اعلام نمودند در صورت اینکه اینجانب بدلیل بدهی 6 سال پیش آپارتمان خود را فروخته بودم و حتی خودرو هم ندارم و 3 سال هست که بیکار بوده و بسختی امورات میگذرانم. با من تماس گرفته شده و میگویند یارانه برای افراد از کارافتاده میباشد و یا بیمار و از من خواسته شده که به مرکز بهزیستی چهارراه مولوی برم تا شاید پس از آه و ناله یارانه من را برگردانند. چقدر این مردم را حقیر فرض کردید که بجای استعلام از ثبت و مشخص شدن اینکه اینجانب سند آپارتمان 84 متری بنامم نیست و شخص خریدار همان آپارتمان را نیز از دریافت یارانه محروم کردید در واقع میخواهید با حضور مردم در محل سازمان هدفمندی بیشتر آنها را بحقارت بکشید.در سایت مرقوم شده که هر گونه مراجعه حضوری به سازمانها غیر موجه بوده و فقط از طریق سایت یارانه 10 میتوانید پیگیری کنید که متاسفانه پاسخگو نیستند. با سپاس از سایت مهر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها