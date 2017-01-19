دلبستگی به رشد صنعت مهمترین خصوصیت کارآفرینان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان البرز که پیش از ظهر پنجشنبه با حضور استاندار و مسئولین استان در سالن باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، گفت: دلبستگی به رشد و رونق صنعت مهمترین خصوصیت کارآفرینان است.

به گفته خلیلی، هزینه تولید با توجه به رکود اقتصادی کار را برای کارآفرین سخت و دشوار کرده است و قدرت رقابت در فروش کالا و رقابت سخت می شود.

وی با نظر بر شرائط سخت و دشواری که کارآفرینان به دلیل وضعیت اقتصادی امروز متحمل می شوند، عنوان کرد: این شرایط برای کارآفرینان مساعد نیست با این وصف استاندار نسبت به این مهم دغدغه و اهتمام برای رفع مشکلات دارند.

خلیلی کارگران را نیروهای ارزشی کار و دلیلی بر رونق برنامه های اقتصادی خواند و تصریح کرد: کارگران بخش عمده ای از کارآفرینی و چرخه رشد اقتصادی هستند.

وی با نظر به اهمیت رفع مشکلات و دغدغه کارآفرینان توضیح داد: مشکلاتی بسیاری به دلایل مالی متوجه کارآفرینی است با این وصف آنان که همپای صنعت هستند دلبسته به کشور و مردم هستند و به این واسطه بر مشکلات فائق می آیند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان تصریح کرد: این جشنواره کارآفرینی نیز برای این نکته اهمیت دارد که بگوییم ما از زحمات شما کارآفرینان سپاسگزار هستیم.