به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر امروز در همایش کارآفرینی زنان لرستان و اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی فضا برای کار کردن مهیا است، اظهار داشت: امروز به لطف خدا و با تلاشی که دولت داشته و با هدایت های رهبرمعظم انقلاب مسائل بزرگی را پشت سر گذاشته ایم و محدودیت های عظیمی را در حوزه فعالیت های اقتصادی توانسته ایم رفع کنیم.

باید نهضت اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا شود

وی با بیان اینکه الان توانسته ایم تورم عظیمی را که سایه شوم اش بر اقتصاد بود را به رقم زیر ۱۰ درصد برسانیم و این امر علامت مثبت و موثری است، تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی ۵.۸ به ۴.۷ رسیده است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه با رفع تحریم ها و حل مسئله هسته ای در عرصه بین المللی بستر و زمینه فعالیت و سرمایه گذاری و امکان استفاده از تکنولوژی کشورهای خارجی فراهم شده است، افزود: الان بعد از برجام ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که این میزان در ابتدای دولت ۱ میلیون بشکه بود.

رحمانی فضلی یادآور شد: اگر تحریم ها رفع نمی شد امروز ۲۰۰ هزار بشکه نفت باید صادر می کردیم.

وی با اشاره به اینکه الان بستر در حوزه ثبات اقتصادی و طرح ریزی برنامه های روشن وجود دارد، گفت: باید یک نهضت در قالب اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم و در این نهضت عظیم نقش ویژه ای را بانوان باید داشته باشند.

ضرورت استفاده از ظرفیت زنان در حوزه اقتصاد کشور

وزیر کشور با بیان اینکه در هر استان شاهد هستیم که زنان در حوزه اقتصاد فعالیت دارند، تصریح کرد: آمار زنان کارآفرین کشور یعنی کسانی که سرمایه گذاری و اشتغال مولد داشته اند را احصا کرده ایم و بنابراین گزارش ۳۰۰ مورد فعالیت کارآفرینی زنان را داشته ایم که ۱۰۰ مورد آن را از نزدیک دیده ام.

رحمانی فضلی اظهار امیدواری کرد که با مجموعه این فعالیت ها بتوانیم از ظرفیت بانوان در حوزه اشتغال، تولید، تجارت و فرهنگ سازی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید دامنه فعالیت تشکل های بانوان گسترده شود و فعالیت های آنها افزایش یابد، افزود: بانوان باید سازمان های مردم نهاد مختلفی را تشکیل دهند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید بانوانی که می توانند جلودار شوند بیایند و در ثبت و راه اندازی سمن ها مشارکت کنند، گفت: ما نیز در حوزه آموزش و سرمایه گذاری به بانوان در این حوزه ها کمک می کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه دانشگاه و علم زنان گام های بلندی برداشته اند، تصریح کرد: در حوزه سیاسی هم جلسه ای گذاشتیم که زنان فعال بسیاری در آن جلسه حضور یافتند.

وی با تاکید بر اینکه زنان در انتخابات ها نقش آفرین هستند، افزود: حرکت جدیدی را تحت عنوان مدیریت آسیب های اجتماعی شروع کرده ایم و نیاز داریم مباحث را به صورت اجتماعی مدیریت کنیم، یعنی یعنی زنان و مردان به صحنه بیایند.

ارائه طرح پرداخت ۵ هزار میلیارد تسهیلات از صندوق توسعه ملی

وزیر کشور با اشاره به اینکه در دادن تسهیلات به بانوان هیچ مشکلی نداریم، اظهار داشت: عرصه بخش خصوصی و فعالیت در حوزه خصوصی جزو عرصه هایی است که زنان در آن هیچ محدودیتی ندارند.

رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی به فعالیت های اقتصادی در روستاها گفت: رهبر معظم انقلاب این موضوع را تایید کردند و اشاره کردند که قانون آن را به مجلس بدهیم و الان دولت طرح دو فوریتی ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی را در حوزه فعالیت های اقتصادی روستایی به مجلس داده است.

وی با بیان اینکه تقاضا داریم مجلس این موضوع را در اولویت بگذارد و تبدیل به قانون شود که بتوانیم استفاده کنیم، تصریح کرد: میزان بهره وری در محیط های روستایی و مشاغل خرد بالا است.

وزیر کشور ادامه داد: بانوان لرستانی در حوزه فعالیت های اقتصادی به ویژه اشتغال مولد هر طرحی بیاورند را با اولویت پیگیری می کنیم.

سالانه یک میلیون شغل باید ایجاد شود

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است اما هنوز بیکاری وجود دارد، اظهار داشت: بیکاری انباشته شده ای داریم و جوانانی که وارد بازار کار می شوند سالهای قبل ۳۰۰ هزار نفر بودند اما الان یک میلیون و ۳۰۰ هزار جوان نیازمند به کار وارد بازار می شوند.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم رفع بیکاری کنیم باید سالی بیش از یک میلیون شغل ایجاد کنیم، تصریح کرد: دولت انباشته از نیرو است و این شغل ها باید در بخش خصوصی ایجاد شوند.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه باید افتخار کنیم بانوانی داریم در عرصه های اجتماعی و سیاسی که با خودباوری کامل اعلام حضور می کنند، افزود: توصیه رئیس جمهور این بود که ما از حضور بانوان در همه عرصه ها با قدرت حمایت می کنیم.