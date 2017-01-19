به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی در مراسم تجلیل از کارآفرینان نمونه استان یزد اظهار داشت: کارآفرینان موفق اغلب صاحبان ایده‌های خوب هستند که در روند اجرای کار به پیشرفت‌های قابل توجهی می‌رسند.

وی، ایده را از الزامات اساسی کارآفرینی دانست و افزود: ایده‌ها باید قبل از تجاری شدن پردازش شوند آنگاه به سمت سرمایه گذاری هدایت شوند تا در طول مسیر خود همواره پله‌های پیشرفت و ترقی را طی کنند.

میرمحمدی تصریح کرد: ایده باید توجیه اقتصادی داشته باشد تا رغبت به سرمایه گذاری در آن به وجود آید و پس از سرمایه گذاری نیز روند کار اقتصادی با کمترین مشکل پیش برود.

استاندار یزد، ادامه داد: گاهی ایده‌های کوچک زمینه ساز سرمایه گذاریهای بزرگ شده اند بنابراین حتی ایده های ساده نیز می توانند بسترساز کارهای بزرگ و ماندگار شوند.

وی، یزد را استانی سرشار از ایده‌های خلاقانه دانست و اظهار داشت: یزد هم در زمینه آی تی و آی‌ سی تی و هم در زمینه‌های گردشگری و صنعتی افراد صاحب ایده بسیاری دارد که بخش قابل توجهی از این ایده‌ها به سمت تجاری شدن رفته است.

میرمحمدی با بیان اینکه در زمینه صادرات فناوری نیز از استانهای پیشرو در کشور هستیم، خاطرنشان کرد: در زمینه صادرات فناوری رتبه دوم کشور را داریم و مرکز رشد شتابدهی و دانش آموزی و مرکز فناوری آب نیز بر این مبنا در استان یزد راه اندازی شده است.

وی کارآفرینی را بسیار ارزشمند و کارآفرین را صاحب ایده و خلاق خواند و افزود: فرهنگ کارآفرینی باید در کشور ما تقویت شود زیرا امروز شاهدیم که بسیاری از جوانان تحصیلکرده در استان یزد نگاه پشت میزنشینی به کار دارند در حالی که این امکانپذیر نیست بنابراین تعداد زیادی از جوانان ما باید کارآفرین باشند.

میرمحمدی، کارآفرینی و ایده پردازی را به لحاظ کسب درآمد و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جوانان بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: این رویه باید در میان جوانان ترویج شود.